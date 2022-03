IN BEELD. Bekend Vlaanderen ziet het leven door een (zonne) bril

ShowbizzTom Boonen en Eline De Munck slaan de handen in mekaar en brengen samen de sportieve ‘Odette Lunettes X Tom Boonen’-zonnebril op de markt. Die werd gisterenavond officieel voorgesteld tijdens een exclusieve party in de Odette Lunettes Store op Antwerpse Meir waarop half bekend Vlaanderen aanwezig was.

Eline De Munck blijft nieuwe horizonten opzoeken met haar Belgisch brillenmerk Odette Lunettes. Deze keer is dat met een sportieve insteek: Eline slaat de handen in elkaar met Tom Boonen voor een gloednieuwe crossover sportbril. De ‘Odette Lunettes X Tom Boonen’-bril is er voor outdoor sportievelingen die graag een zonnebril willen dragen die daar technisch voor uitgerust is én er tegelijkertijd modieus uitziet zodat iedereen hem ook naast het sporten kan dragen.

“Het is geen geheim dat ik zelf heel sportief ben, dus ik ben enorm blij dat we een nieuwigheid kunnen voorstellen met een sportief randje”, zegt Eline. “Ik kreeg het de laatste tijd vaak te horen: mensen willen uitgerust zijn met de juiste sportsgear die kwaliteitsvol is, maar die fashionable genoeg is zodat ze de bril ook kunnen dragen terwijl ze niet aan het sporten zijn. Op die vraag willen wij nu een antwoord bieden met onze nieuwe ‘Odette Lunettes X Tom Boonen’-bril die letterlijk een ‘crossover’ is tussen die twee. Ik ben heel trots om dit samen met Tom Boonen te doen.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Ook Tom Boonen is heel enthousiast. “Ik was meteen te vinden voor het idee om een ‘multi-inzetbare’ bril te maken die ik zelf tijdens het fietsen kan dragen en waarvan ik weet dat de kwaliteit top is. Bovendien kan hij op maat gemaakt worden en hij is heel licht om dragen. En ik vind het vooral fijn dat ik hem ook naast het sporten kan opzetten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf een lichte obsessie heb met zonnebrillen. Maar tot nu toe had ik er zelf nog nooit iets mee gedaan, dus ik ben enorm content van deze samenwerking met Eline en Odette Lunettes.”

Het ‘Odette Lunettes X Tom Boonen’-montuur is vanaf 1 april beschikbaar in de Odette Lunettes Stores in Antwerpen, Gent en Knokke, via odettelunettes.com en bij de deelnemende opticiens. Het montuur kost normaal gezien 299 euro.

Goede vrienden Steven Van Herreweghe en Dorien Leyers geven hun ogen de kost.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Axel Daeseleire werd gevolgd door een ploeg van Luk Alloo. Ondertussen staat hij ook op de set van het tweede seizoen Fair Trade.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Als ik moe ben omdat ik te weinig heb geslapen door de kinderen, dan zet ik een zonnebril op”, verklapt Kim Van Oncen met naast zich Dorian, de vriend van James Cooke.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Als onderneemster is het belangrijk om voortdurend te vernieuwen”, zegt Astrid Coppens die met Astrid Black Label haar eigen kledinglijn heeft. “En die boodschap heeft Eline goed begrepen.” Over enkele weken verhuist Astrid naar haar nieuwe woonst in ’s Gravenwezel. “Ik kijk er enorm naar uit.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Nu The Masked Singer gedaan is, kom ik weer met plezier buiten”, aldus Clara Cleymans aan de zijde van partner Jo en hun kinderen Jeanne en Romy meenam. “Overal waar ik kwam, spraken ze me aan als Ridder. En als ik zei dat ik het niet was, dan geloofden ze me niet.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Het is nog altijd grote liefde tussen acteurs Lynn Van Royen en Maarten Ketels.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Olga Leyers kwam een kijken nemen met haar vriend Giancarlo en zijn kinderen Omar en Pablo. “Het leven als plusmama bevalt me, maar ik ben meer een vriendin voor hen”, zegt ze. “We komen goed overeen.” Ondertussen is Olga volop bezig met het schrijven van haar rechterthesis. Over nieuwe tv-plannen deed ze mysterieus.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Antwerp-speler Radja Nainggolan zocht een nieuwe zonnebril en vond er één.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Eline en Tom zijn apetrots op hun collectie. “Al blijft het spannend om zo’n nieuwe lijn uit te brengen”, klinkt het.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Een zonnebril is een echte eyecatcher”, zegt dj Anouk Matton die kwam kijken met goede vriendin Jill Cnudde. “Maar op een podium draag ik het nooit, ik maak graag oogcontact met het publiek. En zij met mij. Het belooft trouwens een drukke zomer te worden qua optredens, maar ik kijk er enorm naar uit.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ongelooflijk wat Eline allemaal al verwezenlijkt heeft, mijn respect voor haar is immens”, vertelt Danira Boukhriss.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

