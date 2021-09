IN BEELD. Bekend Vlaanderen zal altijd van Whitney Houston houden op première ‘The Bodyguard’

ShowbizzVanavond ging in Studio Zuid in Antwerpen ‘The Bodyguard’ in première, een musical gebaseerd op de gelijknamige filmklassieker met Whitney Houston die vol drama, verboden liefde, rauwe emotie en natuurlijk wereldhits als ‘I Will Always Love You’ zit. En dat wisten de aanwezige BV’s enorm te smaken. Letterlijk, want ‘The Bodyguard’ is een dinner show en al dat lekkers is van de hand van sterrenchef Dominique Persoone.

In ‘The Bodyguard’ wordt pittige popdiva en actrice Rachel Marron belaagd en bedreigd door een doorgedraaide stalker, zowel online als in het echte leven. Ze huurt voormalig geheim agent Frank Farmer in om haarzelf en zoontje Fletcher te beschermen tegen de naamloze crimineel. De band tussen Rachel en Frank is eerst onderkoeld, maar warmt gaandeweg op. Rachel begint gevoelens voor Frank te krijgen, maar hij houdt haar op afstand om zijn job te kunnen doen. Rachels zus, Nicki, is stikjaloers en doet iets waar ze spijt van zal krijgen. ‘The Bodyguard’ is een pakkend verhaal over onmogelijke liefde, obsessie, afscheid en opoffering waar je voor altijd van zal houden.

Om die rol én het hitrepertoire dat Whitney Houston onsterfelijk maakte te kunnen invullen, heb je natuurlijk iemand van uitzonderlijke klasse nodig en dus kwam producent Music Hall uit bij de Nederlands-Amerikaanse April Darby die in deze productie haar debuut maakt in Vlaanderen. De Vlaamse Kevin Costner is niemand minder dan Erik Goossens die als lijfwacht Frank Palmer debuteert in een musical. Karoline ‘Leki’ Kamosi kruipt in de huid van Nicki Marron en maakt zo haar comeback in de showbizz, Kristof Verhassel is de ’Stalker’ van dienst en David Cantens speelt collega-bodyguard Ray Court.

“Het is mijn eerste première sinds de lockdown, dus ik keek er enorm naar uit”, aldus Thuis-actrice Marleen Merckx. “En meteen met een lekker diner erbij.”

Volledig scherm © Christelle Verstraete

Stijn en Nuria van ‘Blind Getrouwd’ genoten van een avondje uit onder hun tweetjes. “We zijn aan het verbouwen, dus we hebben er meer dan ooit nood aan.”

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Stijn en Nuria © Christelle Verstraete

“Wat een turbulent leven heeft Whitney toch gehad”, zegt Danni Heylen die kwam kijken met collega Linda De Ridder. “Spijtig voor haar, maar ideaal voor een film en musical.”

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Danni Heylen en Linda De Ridder © Christelle Verstraete

Evi Hanssen zakte af naar Antwerpen met haar verloofde Kurt. “De openingsdans op onze trouw zal wel geen nummer zijn van Whitney Houston, want dat is wat te klef.”

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Evi Hanssen en Kurt © Christelle Verstraete

“Nog nooit heb ik een liedje van Whitney gezongen, want zo hoog reikt mijn stem niet”, zegt Laura Tesoro die goede vriendin Ellen meenam.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Laura Tesoro en vriendin Ellen © Christelle Verstraete

Ianthe Tavernier verscheen op de rode loper in een glitteroutfit en sneakers. “Ideaal om te dansen”, lacht de actrice aan de zijde van vriendin Lana.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Ianthe Tavernier en Lana © Christelle Verstraete

Bieke Ilegems en Mila, de vrouw en dochter van Erik Goossens, mochten uiteraard niet ontbreken. “Erik heeft hard getraind om in topvorm te zijn voor de rol van bodyguard en hij ziet er geweldig uit”, klinkt het bij Bieke.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Bieke Illegems en dochter Mila © Christelle Verstraete

“Onderweg in de wagen hebben we al naar de liedjes van Whitney geluisterd om in de sfeer te komen”, verklappen VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes en zijn vrouw Nathalie.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Faroek en Nathalie © Christelle Verstraete

Ook Jean-Marie Pfaff en zijn vrouw Carmen waren de partij. “Het niveau van de musicals in België is heel hoog, dus telkens opnieuw ben ik zwaar onder de indruk.”

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Jean-Marie Pfaff en Carmen © Christelle Verstraete

“Zelf heb ik nooit een stalker gehad zoals in dit verhaal, maar via Instagram krijg ik soms wel ongewenste berichten”, aldus Dorien Reynaert met naast zich manlief Robin. “Maar daar heeft iedere bekende persoon wel last van.”

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Dorien Reynaert en Robin © Christelle Verstraete

“Mijn favoriet nummer van Whitney is ‘I Have Nothing’ omdat het zo romantisch is”, vertelt Lesley-Ann Poppe met naast zich haar echtgenoot Kevin. De blondine koos voor een flashy roze outfit.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Lesley-Ann Poppe en partner © Christelle Verstraete

“Het leuke aan de muziek van Whitney is dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven, want ook mijn dochter Shania is grote fan”, zegt Kelly Pfaff.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Kelly Pfaff en Shania © Christelle Verstraete

Brigitte Derks is de regisseur van dienst en haar kinderen Lila-Jane en Ian Thomas kwamen supporteren voor hun mama. Die laatste is trouwens 15 kilo bijgekomen. “Maar ik ben volop aan het trainen om weer scherp te staan”, aldus de zanger.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Ian Thomas © Christelle Verstraete

Stany Crets en Ann Van den Broeck wilden deze musical niet missen.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Stany Crets en Ann © Christelle Verstraete

Leen Dendievel kwam kijken met haar man Udo.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Udo en Leen © Christelle Verstraete

Chris Van Tongelen is executive producer van ‘The Bodyguard’ en nam zijn vriendin Annelies mee naar de première.

Volledig scherm Rode loper - Musical The Bodyguard: Chris van Tongelen © Christelle Verstraete

‘The Bodyguard, The Musical Dinner Show’ speelt nog tot en met 17 oktober in Studio Zuid (voorheen Zuiderkroon) in Antwerpen - www.thebodyguard.be.

LEES OOK: