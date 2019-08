IN BEELD. Bekend Vlaanderen zakt af naar Radio 2 Zomerhit CD/IDR

18 augustus 2019

22u17 1 Showbizz Op de zeedijk van Blankenberge vindt op dit moment de uitreiking plaats van de Radio 2 Zomerhit. En niet alleen op het podium is het één groot muzikaal festijn, maar ook achter de schermen bouwen de artiesten een feestje.

‘Thuis’-acteur en zanger Mathias Vergels had duidelijk begrepen waar de uitreiking van de Radio 2 Zomerhit plaatsvond.

Maarten uit ‘Down the road’ schitterde onlangs in de clip van ‘Summer life’, het nieuwste nummer van Regi. En dus kon hij uiteraard niet ontbreken vanavond.

Bart Peeters zet nog even de laatste puntjes op de i.

Niels Destadsbader was er graag bij...

En Metejoor ook!

Sven De Leijer wilde de uitreiking graag vanop de eerste rij meemaken.

Het was duidelijk een blij weerzien tussen Dana Winner en Mathias Vergels.

Koen en Kris Wauters waren ook van de partij.

Slongs Dievanongs had duidelijk goed nar haar eigen hit ‘Lacht nor mij’ geluisterd, want de Antwerpse haalde haar mooiste glimlach boven voor onze fotograaf.

Na hun passage in ‘Liefde voor muziek’, konden de mannen van Kommil Foo uiteraard niet ontbreken.

Zie ze shinen, die Laura Tesoro!

Nawfel Bardad-Daidj, Tina Maerevoet en Raf Jansen mogen doorgaans dan wel beweren dat het nergens beter is dan thuis, in Blankenberge was het ook plezant!

Zangeres Belle Perez is helemaal mee met de laatste modetrends. En dat bewees ze door dit knallende kleedje aan te trekken.

De liefde! Zo schoon!

Zangeres Luka van Hooverphonic had de dresscode niet gehoord, maar ze zag er gelukkig wel prachtig uit in haar grijze trui.

Giovanni Kemper mag dit lijstje afsluiten. En dat doet hij met de glimlach!