IN BEELD. Bekend Vlaanderen vliegt met Peter Pan naar Neverland CD

22 februari 2019

21u29 0 Showbizz Vanavond streek in de Antwerpen de uiterst succesvolle en internationaal gelauwerde voorstelling ‘Neverland, the Adventures of Peter Pan’, neer. En dat lokte heel wat bekend volk naar de Stadsschouwburg. Zij lieten zich met plezier onderdompelen in dit bekend sprookje dat voor de gelegenheid in een modern jasje werd gestoken.

Neverland, the Adventures of Peter Pan brengt het gekende verhaal van Peter Pan, over een jongen die niet wilde opgroeien, naar de 21ste eeuw. Deze familiespektakel met internationale cast verrast het publiek met een imponerend decor vol technologische hoogstandjes, feeërieke muziek en verbluffende choreografieën. Zo staan er op het podium acrobaten, beatboxers en streetdancers. Het aanwezige BV-publiek kwam ogen te kort.

Het familiespektakel Neverland, the Adventures of Peter Pan speelt nog enkel op morgen, zaterdag 23 februari, in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tickets via musichall.be.

“Mijn allereerste acteerrol was in een theaterstuk van Peter Pan, dus voor mij blijft dat iets bijzonders”, zegt Hugo aan de zijde van zijn Nicole.

“Thuis kijken we regelmatig naar Disneyfilms met het hele gezin en Peter Pan is eentje die we al meermaals hebben gezien”, aldus Lesley-Ann Poppe die kwam kijken met manlief Kevin en zonen Benjamin en Gabriël.

Studio Tarara-regisseur Tim Van Aelst nam vriendin Sofie en zijn zonen Vince en Ben mee. “Peter Pan is zeker een inspiratiebron voor nieuwe projecten.” Al heeft Tim nog tot de paasvakantie een rustpauze ingelast om te herbronnen.

“Ook als volwassen persoon kan je nooit genoeg fantasie hebben”, zegt Evi Hansen aan de zijde van haar zonen Scout en Mac, vriend Kurt en plusdochter Juliet.

“Peter’s Pan Flight is onze favoriete attractie in Disneyland Paris”, vertelt Radio 2-stem Anja Daems die partner Fred en hun dochter Anna Julia meenam. “Je vliegt onder een sterrenhemel boven Londen voor je in Neverland aankomt. Heel magisch!”

“Ik ben fan van Peter Pan”, klinkt het bij Eveline Hoste met naast zich dochter Hélène-Victoire. “Hij mag alles doen wat hij wil en niets is onmogelijk.”

“Mocht ik nu kunnen vliegen, dan zou ik naar Bangkok reizen”, lacht Nele Somers die dochter Ella Marie meenam. “Die stad heeft iets exotisch en spannend.”

Ook Joe-dj Alexandra Potvin en Anke De Ridder waren van de partij met Billi-elle, de dochter van de actrice. “Ik denk dat we altijd een beetje kinds moeten blijven. Dat maakt het leven veel leuker.”

Gilles Van Bouwel is sinds kort een echte musicalfan. “Ik word daar zo gelukkig van”, zegt hij aan de zijde van Vincent, een vriend. “En zelf zing ik ook graag, maar niet goed.”