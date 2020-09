IN BEELD. Bekend Vlaanderen ontdekt wielerfilm ‘The Racer’ IDR

07 september 2020

21u47 0 Showbizz Mondmaskers, handgel, fluovestjes en een systeem waarbij de aanwezige journalisten en fotografen om de beurt aan de rode loper mochten staan. De allereerste première sinds de coronacrisis in maart losbarstte zag er noodgedwongen heel anders uit. Al maakte ‘The Racer’ - een Vlaams-Ierse co-productie waarbij productiehuis Caviar ons land vertegenwoordigt - van de nood een deugd. De traditionele cinemazaal moest immers baan ruimen voor een drive-inbioscoop aan de muur van Geraardsbergen. Toepasselijker voor een film waarin de koers de voornaamste bijzaak is kon haast niet.

Kürt Rogiers kwam nieuwsgierig een kijkje nemen.

Voormalig ‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert en haar man Robin. “Zo blij dat we nog eens naar een première kunnen”, lacht ze.

Voormalig ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen en zijn echtgenote Nancy.

‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier en Jolien Baeten, die meedeed aan ‘Blind Getrouwd’. “Ik hoop dat’ The Racer’ het startsein geeft voor meer premières”, zegt Ianthe.

‘Familie’-acteur Peter Bulckaen en zijn echtgenote.

‘D5R’-acteur Sander Provost en zijn vriendin.

Aagje Vanwalleghem en haar man Denis.

Lauren Versnick en haar zus Morgane.

Stefan Talpe, de broer van hoofdrolspeler Louis Talpe. Hij bracht zijn partner mee, voormalig Miss België Romanie Schotte.

Eline De Munck bracht een vriend mee.

Acteurskoppel Filip Peeters en An Miller. “Met zo’n mondmasker is lippenstift dragen een beetje moeilijk”, aldus An.

Louis Talpe en echtgenote Tiffany, die een jurk droeg van ontwerpster Cilem Tunc.

Matteo Simoni en vriendin Loredana op de foto met Vittorio, de papa van Matteo.