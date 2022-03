IN BEELD. Bekend Vlaanderen lacht zich een kriek op première theaterstuk ‘Proper Lakens’

Kristel kruipt in de huid van Rachel, de vrouw van het hoofdpersonage Jo, de rol van Sven. ‘Rachel houdt enorm veel van haar man. Ze zou alles doen om hem gelukkig te zien. Zo ben ik ook wel. Maar hij is heel dominant en een alsjeblieft of dank je wel hoor je hem nooit zeggen. Daar zou ik het heel moeilijk mee hebben. Rachel kan ook niet tegen onrecht en ontfermt zich graag over wie het moeilijker heeft. Heel herkenbaar.”

In 2019 speelde Kristel ook al eens mee in een stuk van de Sven De Ridder Company en dat is haar toen heel erg bevallen. “Ook al was het een heel intensieve periode met veel repetities en voorstellingen. Maar het is een heel tof team om mee samen te werken, de dialogen zijn tof, de humor is goed en je bereikt er heel de familie mee.” En net als toen speelt ze opnieuw de vrouw van Sven. “Hij zit echt in mijn hart en ik koester hem enorm. Maar mijn ventje moet niet jaloers zijn, hoor (lacht). Gene is trouwens heel trots op mij. Omdat hij ziet hoe plezant ik het vind. Hoe hard ik ervan geniet.”