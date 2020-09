IN BEELD. Bekend Vlaanderen keurt nieuwste collectie van ‘Jonge Wolven’-gezicht Cilem Tunc IDR

11 september 2020

23u03 0 Showbizz Ze is net twee jaar bezig als ontwerpster, maar in die korte tijd mag de Belgisch-Turkse designer Cilem Tunc (27) al heel wat sterren tot haar cliënteel rekenen. Logisch dus dat heel wat bekende Vlamingen maar al te graag de allereerste modeshow van het ‘Jonge Wolven’-gezicht wilden bijwonen. Danstempel Carré in Willebroek kreeg voor de gelegenheid een catwalk aangemeten, waarop de modellen het beste van zichzelf gaven.

Véronique De Kock leidde de avond in goede banen. Ex-Miss België Annelies Törös was een van de modellen die - met mondmasker - mee liep in de show, waarbij Jake Reese de verrassingsact was. “Ik ben echt supergelukkig dat alles zo goed verlopen is, want ik heb tot het laatste moment stress gehad”, aldus Cilem achteraf.

Tomasso Bordoni en Gunther Ghysels van ‘Jonge Wolven’ werden vergezeld door hun vriendinnen. Tomasso is - net als Cilem - actief in de modewereld.

De hoogzwangere Lesley-Ann Poppe en haar echtgenoot Kevin.

‘Pink Ambition’-meisje Freya Poppe, Jill Cnudde uit ‘Jonge Wolven, Jill De Greef, ook bekend van ‘Pink Ambition’, dj Anouk Matton en influencer Camilla Passieux.

Aisha Van Zele met haar kersverse vriend Miguel Dheedene, de ex van Tanja Dexters.

Voetballer Jelle Van Damme en een kameraad.

Nicky Vankets, ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen en Evy, de beste vriendin van Henny’s echtgenote. Nicky en Cilem ontwierpen samen de bruidsjurk van Tiffany, de echtgenote van Louis Talpe.

Tiffany, de vrouw van Louis Talpe. Zij is een grote fan van de designs van Cilem.

Ook Lize Feryn en Aster Nzeyimana waren van de partij.

Onderneemster en voormalig ‘Junior Eurosong’-kandidate Tonya Schamp.

Véronique De Kock presenteerde de modeshow.

Jake Reese was de verrassingsact tijdens de show. Hij bracht onder andere ‘Kom wat dichterbij’, het nummer waarmee hij samen met Regi en OT de Radio 2 Zomerhit won.

Silvy De Bie kwam een kijkje nemen met een goeie vriend.

Cilem (uiterst rechts) werd achteraf gefeliciteerd door papa Kemal, zus Dilan, broer Cihan en mama Aysel.