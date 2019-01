IN BEELD. Bekend Vlaanderen is jury in assisenzaak met Karen Damen en Kürt Rogiers: “Kürt zou een topadvocaat zijn” CD

20 januari 2019

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Is de beklaagde schuldig of onschuldig? Die zware taak lag deze namiddag in handen van heel wat BV’s tijdens de première van het theaterstuk ‘Assisen 2 - De Gifmoord’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Met op de planken Kurt Rogiers, Karen Damen en Francesca Vanthielen.

‘Assisen 2 - De Gifmoord’ gaat over de zaak Viviane Mertens (Karin Jacobs), een bekende soapactrice die komt te overlijden. Iedereen gaat uit van een natuurlijk overlijden tot de schouwarts een autopsie laat uitvoeren. Daaruit blijkt dat de actrice met arsenicum werd vermoord. Kort daarop wordt een verdachte (Heidi De Grauwe) opgepakt.

Drie jaar later volgt het assisenproces met Francesca Vanthielen als de Procureur Des Konings en Kürt Rogiers als advocaat. Ook Karen Damen en Johny Voners spelen mee. Zij vertolken de getuigen. Bijzonder aan dit theaterstuk is dat publiek zelf voor volksjury moet spelen. Zij beslissen uiteindelijk over de schuld of onschuld van de beklaagde.

En dat concept slaat aan. Nog voor de première van Assisen 2 had theaterhuis Uitgezonderd van James Cooke en Bob Jennes al 10.000 tickets verkocht. Daarom komt er in 2020 een derde assisenzaak die de veelbelovende titel ‘De Wurgmoord’ heeft gekregen. Tickets voor Assisen 2 én 3 zijn te koop via uitgezonderd.be