IN BEELD. Backstage bij de opnames van ‘Tien om te Zien': “Het mag zeker en vast terugkeren”

Een overrompeling was het. Met fans tot in de zee. En aan de zijde van het overwoestbare duo Willy Sommers en Anne De Baetzelier een vuurdoop voor Laura Tesoro en Aaron Blommaert. De sfeer van de grote dagen verruilde gisteren Blankenberge voor Middelkerke. De uitzending is pas voor volgende week, maar wij waren er achter de schermen bij tijdens die unieke avond in de zomer van 2021. Eindelijk weer een nieuwe zomer van 'Tien om te Zien'.

Zie ze gaan! Op basketsloefkes tijdens de opwarming

Volledig scherm Willy Sommers en Anne De Baetzelier © Joel Hoylaerts Photo News

‘Zie ze gaan, zie ze gaan, met haar basketsloefkes aan’, zou Sam Gooris spontaan beginnen te zingen. Later betrad Anne De Baetzelier het podium op hoge ‘talons’, maar bij de opwarming mocht het comfortabel. En zo voelde de avond ook. “Het lijkt echt alsof we hier vorige week nog stonden”, aldus Anne aan de zijde van Willy Sommers. “Ik was even bang om ‘Goedenavond Blankenberge’ te roepen, maar ik voel weinig zenuwen.” Ander verhaal bij Willy: “Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Eerlijk gezegd had ik toch wat stress. Het was immers ook al zo lang geleden. Maar na de eerste repetitie voelde alles weer als vanouds.”

Eerste avondschemer met André

Volledig scherm André Hazes © Joel Hoylaerts Photo News

De Kreuners waren er niet bij in Blankenberge, maar André Hazes zorgde voor een vleugje Walter en co. Zijn ‘Maak me wakker’ viel perfect samen met de eerste avondschemer.

Warme herinneringen voor Koen Wauters

Volledig scherm Koen Wauters © Joel Hoylaerts Photo News

Voor Koen Wauters roept ‘Tien om te Zien’ - “ook al is het in een andere badstad” - warme herinneringen op. “Dan denk ik vooral aan de brug die vroeger over de dijk richting het podium ging. Als je daarop stond, kon je pas zien hoe absurd ver de mensen stonden. Mochten er geen coronarestricties zijn, dan ben ik er zeker van dat hier nog veel meer volk zou zijn.”

“Voor de Vlaamse muziek was dit indertijd een hoogdag”, vervolgt Koen. “Iedere week kreeg je de kans om je nieuwe muziek voor een publiek te brengen, en dat was echt fantastisch. Dat bestaat nu niet meer. Wat mij betreft mag ‘TOTZ’ zeker en vast terugkeren. Ik denk dat iedere artiest dat fijn zou vinden. Kris en ik komen dan sowieso met veel plezier langs. (lacht)”

‘Veel te mooi’

Volledig scherm Erik en Sanne © Wouter Van Vooren

Erik Van Neygen hoorde de originele versie van ‘Veel te mooi’ op vakantie in Kroatië. Thuis maakte hij er een Nederlandse vertaling van, maar zag hij er geen grootse dingen in. Tot hij Sanne leerde kennen en de magie ontstond. 31 jaar later bleek het nummer gisteren nog steeds onverwoestbaar.

Presentatieduo

Volledig scherm Aaron Blommaert en Laura Tesoro © Joel Hoylaerts Photo News

Gisteren werd in de schaduw van Willy en Anne met Aaron Blommaert (l.) en Laura Tesoro (r.) een gloednieuw presentatieduo geboren. En Laura kreeg van Anne alvast een goede raad: “Wees jezelf en probeer vooral niet mij te zijn.”

Tandpasta-smile

Volledig scherm Willy Sommers © Kristof Ghyselinck

Niets zo belangrijk als met je mooiste tandpasta-smile op het podium staan. En dus haalde presentator Willy Sommers z’n tandenborstel nog snel boven voor hij aan de bak mocht.

Vrienden

Volledig scherm Roel en Julie © Florian Van Eenoo Photo News

Goede vrienden Roel (37) en Julie (33) uit Antwerpen wilden de show niet missen. “Wij zijn fan van Clouseau en Sam Gooris”, klinkt het in koor. Al heeft Roel wel een kleine bemerking: “Jammer dat Good Shape er niet bij is. Maar wie weet komt ‘TOTZ’ terug en hebben we dan wel geluk (lacht) “

Pret in de shuttle

Volledig scherm Shania en Kenji Gooris en Kelly Pfaff © Joel Hoylaerts Photo News

Van het artiestendorp tot het podium was het 10 minuten wandelen. Maar de sterren kregen een busje. Kelly Pfaff, Kenji en Shania Gooris wilden het optreden van Sam niet missen. “Vroeger wilden ze ook altijd al mee”, aldus Kelly, waarna zich een hilarisch gesprek ontspon. Hou u klaar voor ‘Expeditie Gooris’, dachten wij.

Reünie K3

Volledig scherm Kathleen en haar familie © Kristof Ghyselinck

“Mochten ze ons gevraagd hebben voor een reünie van K3, hadden we dat misschien zelfs overwogen”, lacht Kathleen Aerts. “Vroeger stond ik hier met Karen en Kristel. Nu sta ik hier met een nieuwe single en mijn eigen kindjes.”

‘De wereld draait voor jou’

Volledig scherm Vuurwerk © Florian Van Eenoo Photo News

Niels Destadsbader en Regi sloten de avond af met ‘De wereld draait voor jou’ - waarvoor ze een gouden plaat kregen - en wat hoort daar anders bij dan een stevig vuurwerk?

