IN BEELD. Baasjes en beestjes op de première van 'Showdogs' DBJ

01 juli 2018

16u19

Bron: Peter De Smedt 0 Showbizz Zaterdag ging 'Showdogs' in première, een familiefilm over honden die kunnen praten. Er was heel wat schoon volk te bespeuren en wij waren daar om alles vast te leggen.

De film gaat over een rottweiler die bij de politie werkt en undercover gaat in een hondenshow in Las Vegas. De prent deed het goed in de Verenigde Staten en in de Vlaamse versie werden de stemmen onder meer ingesproken door Ivan Pecnik en Helle Van Der Heyden. Op woensdag 4 juli komt de familiefilm in de zalen.

Bekijk hier wie er allemaal naar de première kwam.