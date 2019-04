IN BEELD. Assepoester betovert BV-kindjes en hun ouders op première CD

10 april 2019

18u17 2 Showbizz Deze namiddag ging in Theater Elckerlyc in Antwerpen de familiemusical Assepoester in première. Het bekende sprookje van weleer spreekt na al die jaren nog steeds tot de verbeelding en dat was te merken aan de vele BV’s die kwamen kijken. Met of zonder kinderen.

Assepoester’ is een klassieker en blijft van alle tijden. Over een verlegen meisje dat transformeert tot een oogverblindende prinses met glazen muiltjes, op zoek naar liefde en geluk. Al heeft producent Deep Bridge het eeuwenoude sprookjesverhaal wel in een hedendaags jasje gestoken. Zo heeft Assepoester nu een stiefbroer die haar verplicht om hele dagen te poetsen, wassen, strijken en koken. En maken de toeschouwers kennis met koningin Louise, de mama van de prins.

Op het podium heel wat bekende namen. De Kotmadam-actrice Helle Vanderheyden speelt de rol van Assepoester, haar prins wordt vertolkt door Thomas Van Goethem. Wanda Joosten, bekend van de Familie Backeljau, kruipt in de huid van koningin Louise. En ook een goede fee mag niet ontbreken. Voormalig De Buurtpolitie-actrice Nicoline Hummel tovert Assepoester om met een prachtige jurk, glazen muiltjes én een grote koets zodat ze naar het bal kan gaan.

Assepoester speelt nog tot en met 28 april in Theater Elckerlyc Antwerpen, Capitole Gent en Ethias Theater Hasselt. Tickets via deepbridge.be.