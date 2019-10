IN BEELD. Artiesten ‘Liefde voor Muziek’ vertrekken voor dag en dauw naar Spanje MC

30 oktober 2019

07u57 1 Showbizz Het was vroeg opstaan voor de Belgische artiesten van ‘Liefde voor Muziek’. Om vijf uur ‘s morgens verzamelden ze op de luchthaven van Zaventem om richting Spanje te trekken voor een weekje muzikale ontspanning. André Hazes was er niet bij: die zal in Schiphol het vliegtuig nemen.

“Doorgaans is dit het uur waarop ik thuis kom”, lachte Regi, terwijl hij Starbucks-koffie bestelde in de vertrekhal van Zaventem. Daar verzamelden de artiesten voor een nieuw seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Sean Dhondt was als eerste ter plaatse, snel gevolgd door Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Tom Dice en Kato van The Starlings. Ook Gene Thomas was netjes op tijd op de afspraak. “Met dank aan mijn kinderen, die me op tijd heb leren opstaan”, klonk het. Karen Damen en Regi kwamen als laatsten een tikkeltje te laat aan, maar ruim op tijd om nog groepsfoto’s te maken en in te checken.

André Hazes pakte zijn koffers en het vliegtuig in Schiphol en zal de rest van de groep in Barcelona ontmoeten. Daarna gaat de reis verder richting Sitges, waar ze ruim een week elkaars muziek onder handen zullen nemen. Die verrassende muzikale parels worden in het voorjaar van 2020 losgelaten in seizoen 6 van ‘Liefde voor Muziek’ op VTM.

