IN BEELD. Arno trapt minitour op gang in AB: “Publiek geeft me kracht”

“Optreden is een deel van mijn leven. Ik doe dat al 50 jaar. Wat zou ik anders doen?”, zei Arno in een interview met radiozender Studio Brussel. “Het publiek geeft me ook kracht, hé. Zonder publiek zijn we niks.”

En dat was eraan te merken, afgelopen zaterdag in de Ancienne Belgique in Brussel. Hij speelt er nog twee keer voor een uitverkochte zaal en daarna nog eens twee keer in het Kursaal van Oostende. Zijn Oostende. Of hij daarna nog op een podium staat, niemand die het weet. Want Arno is ziek. Pancreaskanker. En laat dat nu een ziekte zijn die voor 97% van de patiënten fataal afloopt. “Sorry voor het gefluit, dat gaat niet meer zoals vroeger. Da’s een beetje zoals mijn ‘zizi’, die gaat ook niet meer zoals vroeger”, zegt Arno in de AB. Het publiek lacht, maar weet: de kans is groot dat dit de laatste keer is dat ze hem live aan het werk zullen zien.