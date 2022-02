IN BEELD. Arno trapt concertenreeks op gang in Ancienne Belgique: “Je veux vivre. Ik ben hier”

MuziekArno Hintjens (72) speelt deze maand drie keer voor een uitverkochte AB. Op zaterdagavond was het tijd voor Hintjens’ eerste optreden in de Ancienne Belgique ofwel ‘zijne living’. Vorig jaar leek het even de verkeerde kant op te gaan met de gezondheid van de zanger, maar stoppen denkt Arno voorlopig nog niet. “Ik denk niet aan een afscheid. We zullen zien, want ik leef vandaag, en morgen bestaat niet”, aldus Hintjes in een uitgebreid gesprek met Studio Brussel.

In het voorjaar van 2021 ging het even niet zo goed met de 72-jarige zangeres, maar intussen staat Arno weer op de planken. Op 12 januari speelde Hintjens nog een exclusieve Radio 1-sessie. Daarnaast kondigde de zanger nog een soort van mini-tour aan. Op zaterdagavond ging het eerste optreden door in een uitverkochte AB. In de komende maanden volgen er nog vier andere optreden: twee in de Ancienne Belgique en twee in het Kursaal van Oostende. Alle concerten zijn bovendien ook volledig uitverkocht.

Of het zijn laatste tournee zal worden, is op dit moment niet geweten. Zelf sprak Arno afgelopen weekend niet van afscheid nemen. Integendeel, want de Vlaamse zanger sprak het aanwezige publiek op zaterdagavond aan met volgende woorden. “Je veux vivre. Ik ben content. Ik ben hier”, sprak hij het publiek volgens de website ‘Dansende beren’ toe. Dat het allemaal net iets minder vlot gaat dan vroeger, ontkent Arno overigens niet. Tijdens zijn optreden van zaterdagavond maakte de Vlaamse zanger er zelfs enkele grapjes over. “Sorry voor het gefluit, dat gaat niet meer zoals vroeger. Da’s een beetje zoals mijn ‘zizi’, die gaat ook niet meer zoals vroeger.”

Naar aanleiding van zijn concerten gaf Arno ook nog een uitgebreid interview aan Studio Brussel. In het gesprek gaf Arno toe dat hij niet houdt van afscheid nemen, maar dat hij toch al enkele zaken heeft voorbereid rond zijn uitvaart. “Op mijn begrafenis wil ik het nummer ‘Like a rolling stone’ horen, van Bob Dylan. En mijn as moet uitgestrooid worden in de zee, voor Oostende. Dat wil ik.” Of zijn komende optredens zijn laatste zullen worden, wilde hij ook aan de radiozender niet vertellen. “Ik denk niet aan een afscheid. We zullen zien, want ik leef vandaag, en morgen bestaat niet.”

