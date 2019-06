IN BEELD. Annelien Coorevits en Ruth Beeckmans genieten van ‘The Lion King & Jungle Festival’ in Disneyland Paris

Christophe D'Huysser

30 juni 2019

09u49 3 Showbizz Heel de zomer lang staat Disneyland Paris in het teken van de legendarische animatiefilms ‘De Leeuwenkoning’ en ‘Jungle Book’ tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’. En tijdens de opening kregen Simba en Baloe het fijne gezelschap van Annelien Coorevits en de hoogzwangere Ruth Beeckmans. Zij mochten zich van hun meest swingende kant tonen.

Kleurrijke decors, exotische sferen en temperaturen, weelderige natuur, het opzwepende geluid van tamtams. Meer is er niet nodig om de Afrikaanse savanne en Indiase jungle naar Disneyland Paris te krijgen voor ‘The Lion King & Jungle Festival’. “De decoratie is echt fenomenaal en we vielen van de ene verbazing in de andere”, zegt Annelien Coorevits die echtgenoot Olivier Deschacht en hun kinderen Elena (8) en Luís (4) meenam. “Je weet niet waar eerst te kijken. Vooral de jongste, voor wie het de eerste keer Disneyland Paris was, heeft zijn ogen serieus de kost gegeven.”

Het gloednieuwe festival pakt uit met enkele spectaculaire shows. In ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ brengen zangers, dansers en acrobaten beroemde scènes uit De Leeuwenkoning weer helemaal tot leven, maar wel met een originele twist. En ook de bekende hits uit die film, waaronder ‘The Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’, mogen niet ontbreken op het podium. “Oké, ik beken: ik heb een traantje weggepinkt tijdens deze show”, aldus de hoogzwangere Ruth Beeckmans die samen met dochtertje Charlie-Sue (6) nog eens afzakte naar Disneyland Paris voor ze in september bevalt. “Vooral tijdens ‘The Circle of Life’. Als kind heb ik De Leeuwenkoning zoveel gezien, maar voor het eerst begreep ik waarover het ging. We proberen allemaal ons plekje te vinden tot het klopt. En de combinatie van prachtige muziek, adembenemende kostuums, geweldige acrobatie en zwanger zijn hebben mijn gevoelige snaar geraakt.”

Djembé

Naast ‘Timon’s MataDance’, waarbij Timon de gasten de geksten danspassen aanleert terwijl Pumba de beste flauwe moppen vertelt, is er ook aan de fans van Baloe en Koning Lowietje gedacht. Tijdens de extravagante muziekshow ‘The Jungle Book Jive’ worden de bezoekers op sleeptouw genomen door de Indiase jungle én mogen jong en oud hun danskunsten tonen op ‘The Bary Necessities’. “Het is onmogelijk om stil te blijven staan op deze muziek”, klinkt het bij Annelies. “Ik dans graag, maar heb helaas weinig ritme. Als ze me ooit zouden vragen voor Dancing With The Stars, dan zullen ze veel werk aan mij hebben.” (lacht) En voor wie maar geen genoeg krijgt van deze opzwepende muziek kan zich in het ‘Djembe Joy’-dorp verder uitleven. Of zelfs leren drummen op een traditionele Afrikaanse djembé.

Het hoogtepunt voor de BV’s was natuurlijk de ontmoeting met één van de figuren uit The Lion King en The Jungle Book. Ruth mocht veel lawaai maken aan de zijde van Timon en Rafiki, net als Waalse zanger Loïc Nottet die grote fan is van Disney. Ook beer Baloe maakte zijn opwachting en genoot volop van het charmante gezelschap van Ruth en Annelien. Die laatste poseerde eerder die dag al met Mickey Mouse in zijn safari-outfit.

The Lion King & Jungle Festival vindt plaats tot en met 22 september in Disneyland Paris. Meer info via disneylandparis.be