IN BEELD. Alexandra Potvin en Anke De Ridder poseren voor het eerst als koppel op première 'Niet Schieten' CD

03 oktober 2018

21u41 0 Showbizz Vanavond gaat 'Niet Schieten' in première, de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel, met onder meer Jan Decleir in de cast. Dat lokte natuurlijk heel wat mooi en bekend volk naar Kinepolis Antwerpen. Onder meer Alexandra Potvin en Anke De Ridder waren aanwezig, en zij poseerden op de rode loper voor het eerst als koppel.

Hoe lang actrice Anke De Ridder en de Joe-dj al een koppel zijn, willen de twee niet kwijt, maar ze zijn duidelijk een sterk koppel. "Best wel spannend, maar we zijn heel gelukkig en dus mag iedereen het weten", aldus Alexandra. Voor vele mensen kwam hun relatie als een grote verrassing, want Anke had eerder nooit een relatie met een vrouw. "Ik had dit zelf ook nooit verwacht, maar je valt niet op geslacht. Wel op persoon. Ik val niet op alle vrouwen, maar enkel op Alexandra." Ook Billi-elle, de dochter van Anke, heeft hun relatie aanvaard. "Ze heeft nu twee mama's in huis en dat vindt ze heel leuk. We vormen een blij gezinnetje."