IN BEELD. Aladdin neemt BV's mee op vliegend tapijt CD

21 mei 2019

20u54 3 Showbizz Vanavond vond in de White Cinema in Brussel de filmpremière plaats van ‘Aladdin’ plaats. De populaire animatiefilm uit 1992 werd door Disney in een live-actionversie gestoken met onder anderen Will Smith als geest. Voor de aanwezige BV’s riep Aladdin alvast heel wat nostalgische en magische herinneringen op.

‘Aladdin’ vertelt het verhaal over een straatarme jongen die om de liefde van een prinses te winnen op zoek gaat naar een wonderlamp die al zijn wensen kan vervullen. Zo wil hij Prins Ali worden om makkelijker toegang te krijgen tot het paleis. Het verhaal speelt zich af in de fictieve en kleurrijke havenstad Agrabah.

In 1992 was de tekenfilm Aladdin al een groot succes en dat belooft deze live-actionversie ook te worden. Zeker als je weet dat niemand minder dan Will Smith de Geest speelt. Hij mag zijn magische kunsten bovenhalen. Aladdin zelf wordt gespeeld door de Canadees-Egyptische acteur Mena Massoud. Naomi Scott speelt prinses Jasmine.

Aladdin speelt vanaf morgen in de bioscoop.