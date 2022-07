IN BEELD. Adil El Arbi en zijn vrouw trainen met superhelden op nieuwe Marvel-campus in Disneyland

ShowbizzAfgelopen weekend vond in Disneyland Paris de exclusieve première plaats van Marvel Avengers Campus. De Belgische filmregisseur Adil El Arbi (34) en zijn vrouw, VRT-journaliste Loubna Khalkhali (30), werden als allereerste rekruten opgeroepen om mee te trainen met de grootste superhelden in deze gloednieuwe zone die vanaf 20 juli opengaat voor het publiek. Met heroïsche ontmoetingen, live actiestunts én twee gloednieuwe attracties.

Als grote Marvel-liefhebber, en zeker na het regisseren van de superheldenreeks ‘Ms Marvel op Disney+ met Bilall Fallah’, maakte Adil El Arbi maar al te graag wat tijd vrij in zijn drukke agenda om naar Disneyland Paris te trekken voor de première van ‘Marvel Avengers Campus’. Zodra de regisseur en zijn vrouw Loubna dit nieuwe themagebied in het Walt Disney Studios Park betreden, worden ze meteen rekruut en maken ze zich klaar voor een ware heldenreis door het Marvel-universum. Met als absolute eyecatcher de nieuwe attractie ‘Spider-Man W.E.B. Adventure’.

Daarin schakelt Peter Parker - gespeeld door Spider-Man-acteur Tom Holland - de hulp in van de bezoekers om op hol geslagen spinnenrobots uit te schakelen door levensechte webben uit je polsen te schieten via een innovatie technologie die lichaamsbewegingen en handgebaren herkent. Zo verhinder je dat de Spider-Bots een complete ravage aanrichten op de campus. “Wat een uniek avontuur om zelf superkrachten te hebben”, aldus Adil. “Al was het best wel intensief. Zeker voor mijn armen. Ik had beter nog wat extra getraind in de fitness (lachje). Maar ik heb me vooral goed geamuseerd.”

Volledig scherm Een blik op de nieuwe Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris. © Disneyland Paris

Volledig scherm Ook een foto met Spider-Man mocht uiteraard niet ontbreken. “Zo cool om al die figuren hier te ontmoeten.” © Disneyland Paris

Volledig scherm Op de Marvel Avengers Campus is er ook heel wat actie te zien op de daken. Ogen goed openhouden dus! © Disneyland Paris

Nieuwe achtbaan

In de razendsnelle achtbaan ‘Avengers Assemble: Flight Force’ ga je dan weer op missie met Captain Marvel (opnieuw vertolkt door Brie Larson) en Iron Man. Die laatste nodigt, in een gloednieuw harnas, de rekruten uit om samen met de andere Avenger door de ruimte te vliegen in een voertuig dat Stark heeft uitgerust met een doelzoeker om de dreiging weg te lokken van de planeet aarde. “Met een hogesnelheidslancering van 96 km/u in minder dan 3 seconden, drie inversies, twee loopings is deze attractie pure sensatie. Van de eerste tot de laatste seconde giert de adrenaline door je lijf. Zo snel dat het gaat. Maar schrik heb ik niet, ik hou wel enorm van die kicks.”

De superhelden lopen ook rond in ‘Marvel Avengers Campus’ om het gebied te verdedigen tegen vijandige troepen, wat leidt tot verrassende en spannende live-action stunts. Zelfs op de daken. Ook kan je trainen met de trouw beschermers van Black Panther en dansen met Star Lord en Gamora uit Guardians of the Galaxy. In het ‘Hero Training Center’ zijn er dan weer heroïsche ontmoetingen met Spider-Man, Iron Man of Captain Marvel. Voor de eerste keer in een Disney-park legt een dynamische ‘freeze frame’-videosequentie, met 27 camera’s rondom de actie, deze onvergetelijke momenten vast.

“Als grote Marvel-fan beleef ik hier de tijd van mijn leven”, gaat Adil verder. “Alles is hier zo cool en knap gemaakt. Ik zit precies echt in een Marvel-film. En dat ik dat kan delen met de vrouw van mijn leven, voor wie het haar eerste keer Disneyland Paris is, maakt het extra bijzonder. We moeten elkaar helaas vaak missen omdat we beiden druk bezig zijn, dus momenten als deze koesteren we enorm. En we zien elkaar doodgraag.”

Volledig scherm Adil poseert voor het WEB Slinger-voertuig voor hij op missie vertrekt. © Disneyland Paris

Volledig scherm Nieuwe rekruten van alle leeftijden zullen tijdens hun bezoek helden buiten kunnen ontmoeten op meer interactieve en spannende manieren dan ooit tevoren. Ze krijgen de kans om te trainen met de trouwe beschermers van Black Panther, de Dora Milaje, en leren van de krijgers van Wakanda hoe het is om lid te zijn van deze elite koninklijke garde. © Disneyland Paris

Volledig scherm Adil El Arbi en Iman Vellani, die Ms. Marvel speelt, leven zich uit in Spider-Man W.E.B Adventure. Daarin vangen ze op hol geslagen Spider-Bots door webben uit hun polsen te schieten. “Ik voel me precies echt Spider-Man”, lacht Adil. “Het is superleuk, maar ook heel intensief.” © Disneyland Paris

Volledig scherm Ook een foto met Iron Man mocht niet ontbreken in deze nieuwe themazone. “Al hopen we dat Ms. Marvel hier ook ooit te zal zien zijn”, aldus Adil en Iman. © Disneyland Paris

Restaurants en foodtrucks

Van al die heldendaden krijgt een rekruut natuurlijk honger. Hoog tijd dus om bij te tanken in de nieuwe themarestaurants en foodtrucks. In het buffetrestaurant ‘PYM Kitchen’ verkleinen en vergroten de superslimme chef-koks de gerechten en snacks met de PYM Particle technologie van Ant-Man en The Wasp terwijl je bij Stark Factory, dat is ingericht als een high-tech werkplaats voor superhelden, kunt smullen van pizza’s, pasta’s en salades.

Ook zijn er in het gebied heel wat helfdhaftige souvenirs en gadgets te vinden bij Mission Equipment. En om Marvel-ervaring helemaal compleet te maken, kan je overnachten in Disney Hotel New York – The Art of Marvel, het eerste hotel ter wereld gewijd aan Marvel-kunstwerken. “In het hotel hangt er een kunstwerk van Ms. Marvel op en dat vind ik een hele eer. Wie weet komt er ooit een attractie rond deze figuur. Of een film. Bilall en ik staan alvast paraat. De reacties op Ms. Marvel zijn heel positief en het personage kan nog serieus groeien.”

Volledig scherm © Disneyland Paris

Volledig scherm © Disneyland Paris

Volledig scherm Een blik op de nieuwe Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris. © Disneyland Paris

Volledig scherm © Disneyland Paris

Volledig scherm © Disneyland Paris

