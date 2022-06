IN BEELD. Achter de schermen bij Camilles nieuwste videoclip: “Veel Barbie, rock-’n-roll en een gebroken hart”

In een bad vol diamanten voor de single ‘Diamant’, of op rolschaatsen in een fluo badpak voor ‘Vuurwerk’: als CAMILLE een videoclip opneemt, zijn de toeters en bellen van het hoogste niveau. Een knalroze slaapkamer, een knalroze cabrio, een knalroze gitaar: zelfs Barbie zou jaloers zijn op deze clip. Opgenomen in een chique villa in Sint-Martens-Latem. ‘Dé ideale locatie om een poolparty te geven’, dacht Camille die twee weken geleden 21 werd. Feesten deed ze toen op het podium.

‘Geen tranen meer over’ gaat over een gebroken hart. “Ik schreef het eind vorig jaar. Het is eigenlijk een beetje een droef verhaal, maar wel met een happy end. Althans, voor mij dan toch", lacht Camille. “Ik was namelijk tot over mijn oren verliefd op een jongen, maar eigenlijk zag hij mij niet echt staan. Echt gebeurd! In het begin dacht ik van wel, want we stuurden veel met elkaar, maar daarna werd het stil langs zijn kant. Eerst was ik boos, dan verdrietig, maar uiteindelijk vond ik troost bij m’n vriendinnen. We hebben er eens goed om gelachen en een feestje gebouwd. Daar gaat het nummer over.” Het wordt één van de songs op Camilles nieuwe album dat eind augustus uitkomt. ‘Vuurwerk’ en ‘Diamant’ zullen daar ook opstaan.