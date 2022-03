IN BEELD. Aaron Blommaert supportert voor zijn lief Gloria Monserez op première ‘Ketnet Musical: De finale’

ShowbizzZondagnamiddag vond in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne de première plaats van ‘De finale’ de allerlaatste Ketnetmusical met 19 jonge talenten, Sean Dhont en Gloria Monserez. En die laatste haar lief, ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert, kwam een kijkje nemen tijdens de première. Net als enkele andere BV’s.

In ‘Ketnet Musical: De finale’ wordt musicalactrice Fenne op de dag van haar première op magische wijze gekatapulteerd naar Het Land der Musicals. Is het in het land vol muziek dan altijd feest? Niets is minder waar. De jonge Koning Louis is ontvoerd! Hoflakei Jeroom (gespeeld door Sean Dhondt) ontvangt Fenne enthousiast. Zij zou als enige de jonge koning en zo ook het land van de ondergang kunnen redden. Want niemand minder dan de Gravin Berthilda van Silencio (gespeeld door Gloria Monserez) heeft vreselijke plannen. Kan Fenne haar stoppen? Met deze musical komt er na 7 jaar een einde aan de Ketnet Musical.

Aaron Blommaert kwam Gloria met wie hij twee jaar geleden deelnam aan de wedstrijd ‘Wie wordt wrapper’ een hart onder de riem steken. ‘Ik bewonder haar echt, echt straf zoals ze die rol gestalte gaf’, zei Aaron. Zelf was hij te zien in de eerste Ketnet Musical, jaren geleden. ‘Ik zie mezelf ooit nog weleens opnieuw musical doen, wie weet samen met Gloria, of Kürt Rogiers, mijn vader in ‘Familie’.”

Sean Dhondt doorstond zijn musicaldebuut als hoflakei Jeroom met glans. “Ik heb nog het meest genoten waar ik vooraf het meest schrik voor had: de scènes waar ik moest dansen”, aldus Sean. “En in de finale mocht ik nog een stukje drummen. Alles kwam samen.”

“Voor deze rol moet ik heel gemeen uit de hoek komen en de diva uithangen, en dat is zalig om te mogen spelen”, aldus Gloria Monserez die de gravin speelt. “Maar ik heb wel diep moeten graven, want zelf ben ik totaal niet zo.”

Zita Wauters kwam kijken met een vriendin. De dochter van Koen Wauters speelde in 2016 ook mee in de Ketnetmusical en dat was een onvergetelijke ervaring voor haar.

Ketnetwrappers Sander Gillis en Sien Wynants. Ook zij waren eerder al te zien in een Ketnetmusical.

Juan Gerlo trok naar De Panne met zijn zus Lisa. “Wat een prachtige musical”, aldus de acteur. “Maar ik kan zelf ook niet wachten om binnenkort weer op een podium te staan met 40-45 en Daens.”

Gert, Ellen, Marie en vriend Jef probeerden ongemerkt de zaal binnen te sluipen, Tevergeefs, ze werden op een applausje onthaald.

‘K2 Zoekt K3'-finalist Remi De Smet, die nu samen met Diede een single uitbrengt, maakte in 2016 deel uit van het ensemble van Kadanza Together.

Machteld Timmermans is apetrots op haar dochter Gloria. “Ik heb een traantje weggepinkt in de zaal”, zegt ze. “Meestal heb ik paar aanmerkingen, maar vandaag echt niet. Alles zat goed, ik ben heel trots.”

Tiktok-sterren Steffi Mercie en Gerben Tuerlinckx genoten van een heerlijke musical vol aanstekelijke liedjes en toffe dansjes.

Giovanni Kemper verscheen op de rode loper met zijn vriendin Amber. Hij zetelt in de jury van de Ketnetmusical en was ook te zien in de allereerste editie.

Michiel De Meyer nam goede vriend Mike en diens kinderen Billy en James mee naar de première van ‘De Final’e.

Jean Janssens, bekend van ‘Lisa’, poseert met vriendin Valentine.

Nono Wauters speelde enkele jaren geleden zelf ook mee in een Ketnetmusical.

“Mij mogen ze ook altijd eens bellen om mee te spelen in een musical”, aldus ‘Familie’-acteur Maarten Cop aan de zijde van zijn vriendin Stefanie.

‘Ketnet Musical: De Finale’ speelt nog tot 29 mei in Kursaal Oostende, Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Theater Hasselt en Capitole Gent. Tickets via studio100.com.

