IN BEELD. Aaron Blommaert als Batman en Lize Feryn als Wonder Woman op roze loper van Het Gala van de Gouden K’s

TV Nieuw personage maakt zijn opwachting in ‘Lisa’: verloren zoon van Eric duikt plots op

Emanoel Nascimento Borges vervoegt vanaf maandag 4 april de vaste cast van ‘Lisa’. Emanoel speelde eerder al mee in de serie ‘Panna’ en was een van de nieuwe gezichten in het derde seizoen van ‘#LikeMe’. In de populaire telenovelle kruipt de acteur voortaan in de huid van Arthur Verduyn, de halfbroer van Lisa (Tinne Oltmans).

1 april