IN BEELD. 50ste editie van Comic-Con International is begonnen MVO

18 juli 2019

14u46 0 Showbizz De vijftigste editie van Comic-Con International in San Diego (de grootste comic-con ter wereld) is begonnen. Vele bezoekers komen opdagen in kostuum, wat voor leuke beelden zorgt.

Comic-Con is een beurs die volledig in het teken staat van films, tv-series, strips, en zowat alles dat met popcultuur te maken heeft. Elk jaar maken grote filmbedrijven en tv-studio’s er belangrijke aankondigingen over toekomstige projecten. Zo wordt verwacht dat Disney er heel wat plannen zal lossen over toekomstige Marvel-films.

Zo'n beurs is al lang niet uitzonderlijk meer. Ook in België hebben we er verschillende, zoals Comic-Con Brussels, Comic-Con Antwerp, en - tot nu toe de grootste - FACTS in Gent.