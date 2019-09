IN BEELD. 27.000 Disney-figuren lopen door Disneyland Paris CD

22 september 2019

11u21 0 Disney De bezoekers van Disneyland Paris mochten zich het afgelopen weekend van hun meest sportieve kant tonen. Voor het vierde jaar op rij organiseerde het Franse park een grootschalig hardloopevenement voor klein en groot. En de deelnemers konden zich voor één keer ook verkleden als Disney-figuur.

Lopen door de parken van Disneyland Paris, onder het Kasteel van Doornroosje en langs de vele attracties. En onderweg aangemoedigd worden door de vele Disney-figuren, in loopoutfit, die high fives uitdelen. Het klinkt allemaal als een mooi sprookje, maar voor tienduizenden sportievelingen werd het de afgelopen dagen werkelijkheid. Zij namen, vaak verkleed, deel aan de vierde editie van het Disneyland Paris Run Weekend.

Het populaire loopevenement stond dit jaar helemaal in het teken van liefde en avontuur. Op vrijdag was er een race van 5 kilometer waarbij de lopers brullend achter Simba uit The Lion King mochten aanlopen. De dag nadien stonden de Disney-prinsessen langs het parcours om de deelnemers van de tien kilometer aan te moedigen en tijdens de halve marathon (21,1 km) op zondag, draaide alles rond de geliefde Disney-filmparen. Ook voor de kinderen waren er races van 100, 200 en 1000 meter. In het thema van Peter Pan en zijn vrienden. Aan de finish kreeg elke deelnemer een unieke medaille mee naar huis.

Volgend jaar organiseert het Franse park maar liefst twee loopevenementen. Naast een vijfde editie van het Disneyland Paris Magic Run Weekend in september is er van 8 tot 10 mei 2020 de Princess Run. Meer informatie via run.disneylandparis.fr.