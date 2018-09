IN BEELD. 26.000 Disney-figuren lopen door Disneyland Paris

24 september 2018

06u49 0 Showbizz De sportievelingen onder ons konden zich dit weekend helemaal uitleven in Disneyland Paris. Het Franse park organiseerde voor de derde keer een hardloopevenement waarbij 26.0000 deelnemers, het grootste deel zelf verkleed, werden aangemoedigd door de bekende Disneyfiguren. Of het net op een lopen moesten zetten voor de schurken.

Eén van de meest magische races ter wereld is zonder twijfel de Disneyland Paris Magic Run, die dit weekend plaatvond. Tijdens deze loopwedstrijd mogen de deelnemers voor één keer verkleed door de parken lopen terwijl ze de magische sfeer opsnuiven. Langs het parcours staken meer dan honderd Disneyfiguren, die voor de gelegenheid hun sportiefste outfit hadden aangetrokken, de lopers een hart onder de riem met een high-five. Al was het dit jaar vooral opletten geblazen voor de slechteriken uit de Disneyfilms, die de races onveilig maakten.

De volwassenen konden kiezen tussen drie verschillende afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer en een halve marathon (21,1 km). Uiteraard werd er ook aan de kinderen gedacht. Voor hen was er een aparte loop van van 100, 200 of 1.000 meter. Ook kreeg elke deelnemer op het einde een unieke medaille mee naar huis. In totaal namen 26.000 lopers uit 70 verschillende landen deel aan het event, waarvan 3.500 kinderen.

Volgend jaar keert het Disneyland Paris Magic Run weekend terug van 19 tot 22 september 2019.