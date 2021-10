IN BEELD. 2.500 gasten en een tiara bezet met 450 diamanten: eerste Russische vorstelijke bruiloft in meer dan 100 jaar is een feit

RoyaltyGeorge Mikhailovich Romanov van Rusland, erfopvolger van het Huis van Romanov, is getrouwd met Victoria Romanovna Bettarini. Het is de eerste Russische vorstelijke bruiloft in meer dan 100 jaar, dat heeft de persdienst van het voormalig Russische keizerhuis laten weten.

De twee verloofden zich in januari begin dit jaar. Het aanzoek vond trouwens plaats op de luchthaven van Zaventem: de man ging op zijn knie in een vrijwel lege vertrekhal en vroeg: “Onze mooiste reizen begonnen hier, op deze luchthaven. Aanvaard jij deze ring om aan een nieuwe, spannende reis te beginnen? Een reis voor het leven.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

De bruiloft vond plaats in de Izaäkkathedraal — de grootste orthodoxe kerk ter wereld — in Sint Petersburg, de oude hoofdstad van het voormalige Russische Rijk. Diverse koninklijke familieleden vanuit de hele wereld hebben de trouwceremonie bijgewoond. Zo waren onder meer de Spaanse koningin Sofia en prins Rudolf uit Liechtenstein aanwezig. In totaal werden er meer dan 2.500 gasten verwacht. Tijdens de feestelijkheden droeg de bruid verder nog een tiara die bezet werd met bijna 450 ­diamanten.

De twee leerden elkaar kennen in ons land. Na zijn studies vestigde Georgi zich namelijk in Brussel en ging hij aan de slag voor het Europees Parlement. En zo leerde hij in 2012 zijn toekomstige vrouw kennen: ook zij was lobbyiste voor het parlement, en tijdens een receptie op de Franse ambassade liepen ze elkaar tegen het lijf, waar de vonk meteen oversloeg. “Rebecca is uitzonderlijk ruimdenkend en ze is een onafhankelijke en moderne vrouw”, vertelde Georgi ooit in een zeldzaam interview.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Mikhailovich is enig kind van grootvorstin Maria Vladimirovna, een nakomeling van tsaar Alexander II (1818-1881). Haar vader was een achterkleinzoon. Zijn moeder claimt sinds 1992 aan het hoofd te staan van de keizerlijke Romanov-familie. Dit wordt niet algemeen erkend. Volgens haar is Mikhailovich de volgende in lijn voor de vacante Russische tsarentroon. De laatste tsaar, Nicolaas II (1868-1918), werd samen met zijn gezin vermoord na de revolutie.

LEES OOK:

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA