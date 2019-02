Imke Courtois wordt expert sport en gezondheid bij VRT TK

26 februari 2019

07u29

Bron: VRT 0 Showbizz Voetbalanaliste Imke Courtois (30) gaat bij de VRT aan de slag als expert sport en gezondheid. Na haar doctoraat aan de KU Leuven zal ze samenwerken met Sporza en VRT Nieuws. “Dit voelt als thuiskomen”, reageert de voormalige voetbalster.

Courtois was al verbonden aan de VRT als voetbalanaliste, maar die samenwerking wordt nu dus uitgebreid. “Courtois wordt expert sport en gezondheid voor alle platformen van Sporza en VRT NWS. Ze heeft een diploma in de ergotherapie en in de kinesitherapie. Haar doctoraat gaat dieper in op gezondheid en psychologie, meer bepaald de invloed van de ademhaling op pijn. Courtois zal daarnaast ook actief blijven als analist bij Play Sports”, klinkt het bij de VRT.

“Dit voelt als thuiskomen. Sporza en ikzelf hadden elkaar al gevonden dankzij onze gedeelde liefde voor het voetbal. Dat ik mij in de toekomst ook kan toeleggen op mijn fascinatie voor gezondheid en sport maakt het plaatje compleet”, reageert Courtois.