Imanuelle Grives vandaag voor rechter om drugshandel MVO

10 oktober 2019

07u01

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse actrice Imanuelle Grives staat donderdag voor de rechtbank in Antwerpen terecht voor vermeende drugshandel op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Ze werd op 21 juli opgepakt. Ze had volgens het Belgische Openbaar Ministerie xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog meer drugs gevonden, zoals amfetamine, GHB en cannabis.

Grives werd samen met twee vriendinnen aangehouden, maar de actrice heeft later gezegd dat zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Volgens haar advocaat hebben de andere twee er niets mee te maken. Het is niet duidelijk of Grives zelf bij de zitting aanwezig is.

De 34-jarige Nederlandse had verklaard dat ze drugs verkocht om zich voor te bereiden op een nieuwe rol, maar daar heeft het OM geen boodschap aan. Ze werd in afwachting van haar proces in september vrijgelaten uit voorarrest na betaling van een borgsom van 5000 euro.