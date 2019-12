Imanuelle Grives hoeft nog maar een paar dagen de cel in MVO

10 december 2019

13u56

Bron: ANP 2 Showbizz Imanuelle Grives hoeft nog maar een kleine week de cel in. Omdat de voor drugshandel veroordeelde actrice al een deel van haar celstraf van een jaar in hechtenis zat, blijven er slechts een paar dagen over. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in België bevestigd. De exacte duur zal nog moeten worden uitgerekend, maar zal uitkomen op rond de zeven dagen.

Omdat in België nog standaard veel afgaat van een lage straf, bleven er nog twee maanden cel over voor Imanuelle. Omdat de Rotterdamse sinds ze werd opgepakt in juli al zes weken in voorlopige hechtenis zat, blijven er nog een paar dagen over. Wanneer Imanuelle precies begint aan haar celstraf, is niet duidelijk. De actrice krijgt eind deze maand de uitnodiging.

De actrice heeft ook gebroken met haar management, bevestigt haar nu oud-manager Jennifer Bouwmeester. Of het te maken heeft met de zaak, wilde ze niet zeggen. Wel is de samenwerking “in goed overleg op 3 december beëindigd”. Wie haar nu vertegenwoordigt, is niet duidelijk.

Voorwaardelijk

Imanuelle werd begin vorige maand door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf en een boete van 1000 euro wegens drugsbezit en -handel. De helft van de celstraf is voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. Ook een groot deel van de opgelegde boete is voorwaardelijk. Het te betalen bedrag zal netto uitkomen op 2000 euro

De actrice werd op 21 juli opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland met xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine op zak. Op haar logeeradres, waar ze met twee vriendinnen verbleef, werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen. De twee vriendinnen werden veroordeeld tot boetes en celstraffen tot twaalf maanden, maar volledig voorwaardelijk met een proeftijd tot vijf jaar.

Imanuelle werd na ruim zes weken voorarrest in september vrijgelaten na betaling van een borgsom.