Imanuelle Grives heeft spijt van daden: “Mijn emotionele staat was geen excuus voor wat ik heb gedaan” Victor Schildkamp

21 februari 2020

13u45

Bron: AD 0 Showbizz Actrice Imanuelle Grives (34) heeft op Instagram nogmaals uitgelegd hoeveel spijt ze heeft van het feit dat ze drugs probeerde te verkopen op festival Tomorrowland. “Maar ik ben geen held voor het aanbieden van mijn excuses.”

Grives – veroordeeld tot een jaar cel voor het verkopen van drugs op het festival in Boom – deed dinsdag haar verhaal bij Eva Jinek. Huilend vertelde ze dat persoonlijke problemen en worstelingen haar zo destructief hadden gemaakt dat ze ‘kapot wilde’ en roekeloos drugs inkocht voor het festival. Grives kreeg veel steun, maar ook veel hoon over zich heen. Opvallend was dat de feiten waarvoor Grives werd veroordeeld duiden op een voorbereid plan om drugs te verkopen. Grives zelfs zegt echter dat ze dat min of meer in een opwelling had gedaan omdat ze slecht in haar vel zat. De reacties op haar verhaal waren dan ook zeer wisselend.

Op Instagram legt ze nogmaals uit hoeveel spijt ze heeft en dat ze veel steunbetuigingen heeft gekregen: “Afgelopen week ben ik naar buiten gekomen met mijn verhaal. Ik heb mijn excuus publiekelijk aangeboden aan: de producenten, crew, cast, zwarte gemeenschap, publiek, fans, collega’s ook maar ook achter de schermen aan familie, werkgevers, vrienden en iedereen die hier maar door geraakt is. Dat heeft een stroom van reacties opgeleverd. Ik heb meer dan tweehonderd berichten gekregen van mensen die zich herkenden in de depressieve en destructieve gevoelens die ik omschreef. Vele mensen hebben mij ook een hart onder de riem gestoken.”

(Lees verder onder de foto.)

Steun en respect

“Ik vind het lief dat ik zoveel steun en respect heb ontvangen vanuit allerlei hoeken. Een held ben ik niet voor het aanbieden van mijn excuses. Verder was mijn emotionele staat geen excuus! Of je nou een BN’er, politicus, bankdirecteur, ondernemer, Youtuber bent of een actrice bent die iets illegaals heeft gedaan, daar horen wettelijke gevolgen bij, nét zoals bij iedereen. Ik heb mijn straf ondergaan en ervan geleerd.”

Grives koos ervoor voorlopig alleen haar verhaal te doen bij de talkshow van Eva Jinek en bij schrijver Robert Vuijsje, met wie ze sinds de film ‘Alleen maar nette mensen’ bevriend is. Dat verhaal stond dinsdag in de Volkskrant. Op Instagram gaat ze - al geeft ze toe dat haar ‘emotionele staat’ geen excuus was voor wat ze heeft gedaan - verder ook niet in op de feiten rond haar veroordeling.

