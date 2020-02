Imanuelle Grives geeft eerste interview na gevangenisstraf: “De verhuurder van de Airbnb zag de drugs en belde de politie” SDE

18 februari 2020

15u37

Bron: De Volkskrant 0 Showbizz De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) werd vorig jaar op het festival Tomorrowland gearresteerd voor drugshandel. Toen ze van haar Belgische advocaat te horen kreeg dat haar arrestatie groot nieuws was, stortte ze naar eigen zeggen helemaal in. Dat vertelt ze in een eerste interview na haar gevangenisstraf aan De Volkskrant.

Dat haar arrestatie groot nieuws zou worden, had Imanuelle Grives naar eigen zeggen nooit gedacht. “Met die mogelijkheid had ik niet eens rekening gehouden”, vertelt ze in De Volkskrant. “Ik dacht: daar ben ik niet bekend genoeg voor, wie is er nu in mij geïnteresseerd? Dat had ik mooi mis. Het was wereldnieuws, tot in Amerika aan toe. Ik dacht: Ima, dat heb je mooi voor elkaar, idioot die je bent."

Verhuurder

De bal ging aan het rollen dankzij de verhuurder van de Airbnb in Rumst, waar Imanuelle samen met twee Amerikaanse vriendinnen verbleef. “Ze had het huis aan ons verhuurd en zou in die periode weg zijn, maar ze kwam steeds terug. Op vrijdag, voor we naar het festival gingen, had ze nog gezegd: ‘Jullie zien er zo mooi uit, ik maak een foto.’ Vrijdag en zaterdag gingen we ’s avonds feesten en zondagochtend zat ze in de woonkamer. Dat vonden we vreemd, maar we konden haar moeilijk vragen wat ze in haar eigen huis deed." Op zaterdagavond viel het Imanuelle op dat haar spullen doorzocht waren. “Alle alarmbellen in mijn hoofd gingen af. De situatie klopte niet, maar ik had geen zin in gedoe en liet het voor wat het was.”

De volgende dag gingen de actrice en haar vriendinnen opnieuw naar het festivalterrein. “De vrouw van het huis stond erop dat ze ons naar Tomorrowland zou brengen; haar dochter ging ook, we konden allemaal samen in de auto. Eerst moesten we een stuk lopen naar de ingang van het festivalterrein. Zodra we daar aankwamen, nog voor de kaartcontrole, werden we gearresteerd door agenten in burger: meekomen. Van alle kanten kwamen ze op ons af. Ik dacht: wat is dit? De dochter van die vrouw was ineens verdwenen, die zag ik niet meer. De verhuurder van het huis gaf een verklaring af aan de politie, later mocht ik die inzien. Pas toen ik die las, viel alles op zijn plek. Onze foto, die ze op vrijdag had gemaakt, was door haar naar de politie gestuurd. Die vrouw was door mijn spullen gegaan, had daar drugs gezien en dacht waarschijnlijk dat we dealers waren. Met die mededeling belde ze ook de politie. Ik denk dat ze bang was om zelf in de problemen te komen.”

De actrice had 1 gram cannabis, 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik. Bij de huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres werd nog veel meer drugs gevonden. Aanvankelijk verklaarde Imanuelle tegenover de politie dat ze zich voorbereidde op een rol in de film ‘Suriname’. Nu laat ze in De Volkskrant weten dat die verklaring slechts deels klopt. "Komt het voor honderd procent door die rol? Nee. Komt het voor nul procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren", blikt de actrice terug.

Sfeer

“Het inleven ging niet om actief drugs verkopen. Dat was nooit het plan. Het was meer de sfeer die eromheen hangt. Ik ben heel nieuwsgierig. Soms iets te veel, helaas. De persoon die de drugs aan mij verkocht heb ik ook geïnterviewd." De actrice vertelt daarnaast hoe ze naar feesten en festivals ging om te ontsnappen aan liefdesverdriet. "Ik deed alles om niet bij mijn gevoel, niet bij mezelf te zijn", zegt ze. En ook: "Was het echt nodig voor mijn voorbereiding? Nee, natuurlijk niet. Mijn doel was om zo ver mogelijk van mezelf af te zijn. Om niet mijn frustraties te voelen, mijn angsten, mijn pijn. Die rol in ‘Suriname’ was een afleiding. Mijn werk was voor mij wat emotie-eten voor anderen is."

Spijt

Imanuelle zegt wel spijt te hebben van haar acties. "Het spijt me dat ik drugs heb verkocht. Dat mensen die me kenden werden lastiggevallen terwijl ze zich zelf afvroegen of ik nu echt een drugsdealer was. Het spijt me dat ik de indruk heb gewekt onbetrouwbaar te zijn en dat ik me onprofessioneel heb gedragen.” De actrice is dan ook in therapie geweest en wil blijven acteren. "Gelukkig zijn er verzoeken binnengekomen voor acteerwerk. Ik zie dit als een periode van resetten. Ik wilde eerst stabiliseren en een sterk fundament bouwen voor ik weer aan het werk ga.”