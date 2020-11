Imanuelle Grives blikt terug op arrestatie op Tomorrowland: “In de cel werd ik keihard met mezelf geconfronteerd”

ShowbizzImanuelle Grives heeft geen makkelijke jaren achter de rug. De Nederlandse actrice worstelde met zichzelf, was onzeker over haar carrière en ging steeds meer drugs gebruiken. Vorig jaar werd Imanuelle veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat ze drugs had gedeald op Tomorrowland. In de cel werd Imanuelle met zichzelf geconfronteerd, maar kwam ze ook tot rust.

"In de anderhalf jaar voordat ik werd gearresteerd op festival Tomorrowland botste ik regelmatig met mezelf. Ik werkte veel, rustte weinig en vroeg me steeds vaker af wat de zin van het leven was", blikt de actrice terug in AD Magazine. "Ik was niet tevreden met waar ik stond, minder blij met mezelf. Ik werd langzaamaan ook steeds onzekerder over mijn carrière. Voor sommige audities werd ik niet gevraagd en ik kreeg een paar keer rollen waarvoor ik niet geknipt leek. Dat vrat aan me."

Op een feestje tijdens Koningsdag in Amsterdam ging het mis. Imanuelle zat niet goed in haar vel en had paniek- en angstaanvallen. "Ik begon meer pillen te slikken om angsten tegen te gaan, maar het hielp niet. De rem was eraf. Op Koningsdag kon ik de negatieve gedachten helemaal niet meer tot staan brengen. Om die gevoelens te bestrijden nam ik tijdens een feestje steeds meer drugs, met als gevolg dat ik mijn bewustzijn verloor. Het liep op het nippertje goed af, al werd ik bang voor mezelf omdat ik de controle was kwijtgeraakt.”

Aan haar omgeving liet de actrice niet merken dat het slecht met haar ging. "Had ik maar duidelijker om hulp gevraagd. Dat is ook wat ik tegen anderen wil zeggen: vraag hulp! Probeer het niet in je eentje op te lossen. Maar dat deed ik dus niet, ik trok me terug in mezelf."

Tomorrowland

Imanuelle zocht naar kicks en werd met een grote hoeveelheid drugs opgepakt op Tomorrowland. “In de cel werd ik keihard met mezelf geconfronteerd. Wat had ik gedaan? Hoe had dit zover kunnen komen? Het was er heftig. Voor ik werd gearresteerd was ik maanden bezig met klagen. Ben ik wel beroemd genoeg? Heb ik genoeg volgers op Instagram? Ik voelde me niet gezien en niet gehoord. Achter de tralies kreeg ik een lesje in nederigheid. Was dit wat ik voor mezelf wenste? Ik was zo bezig geweest met erkenning en ego dat ik mezelf in deze situatie had gewerkt."

De actrice omschrijft de gevangenis, waar ze uiteindelijk maar een week zat, als een gestructureerde plek. "Weg van alle druk, van alle mensen die naar me keken. Ik kwam er tot rust. De eerste dagen sliep ik alleen maar, ik was zó moe." Over haar ervaringen schreef ze, ook aangespoord door de vele reacties op haar interview met Eva Jinek eerder dit jaar, samen met journalist Anton Slotboom een boek. "Het afgelopen jaar heeft me wakker geschud. Ik was in de gevan­genis al begonnen met schrijven, en die reacties na Jinek gaven het laatste zetje. Ik besloot: als er maar één iemand is die zich erin kan herkennen, is het toch ergens goed voor geweest.”

Airbnb

Grives werd in juli vorig jaar opgepakt op Tomorrowland met xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine op zak. Op haar logeeradres werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen. Ze werd gearresteerd dankzij de verhuurder van de Airbnb in Rumst, waar Imanuelle samen met twee Amerikaanse vriendinnen verbleef. “Ze had het huis aan ons verhuurd en zou in die periode weg zijn, maar ze kwam steeds terug. Op vrijdag, voor we naar het festival gingen, had ze nog gezegd: ‘Jullie zien er zo mooi uit, ik maak een foto.’ Die foto is door haar naar de politie gestuurd. Die vrouw was door mijn spullen gegaan, had daar drugs gezien en dacht waarschijnlijk dat we dealers waren. Met die mededeling belde ze ook de politie. Ik denk dat ze bang was om zelf in de problemen te komen.”

Aanvankelijk verklaarde Imanuelle tegenover de politie dat ze zich voorbereidde op een rol in de film ‘Suriname’. Later liet ze aan De Volkskrant weten dat die verklaring slechts deels klopt. “Komt het voor honderd procent door die rol? Nee. Komt het voor nul procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren”, blikt de actrice terug.

