Iluna Planckaert over contrast met Stephanie: “Mama had op haar 16e al een kind, ik heb nog niet eens gekust”

In ‘Onverwacht’, dat maandag van start gaat op Eén en waarvan Dag Allemaal al een voorproefje heeft gekregen, worden openhartige getuigenissen van jongeren afgewisseld met eerlijke moeder-dochtergesprekken tussen Stephanie en Iluna. En ook de andere Planckaerts klappen uit het bed. “Op mijn leeftijd zit ik met zoveel vragen over seksualiteit”, zegt Iluna. “En ik wil ook beter begrijpen hoe mama als tienermeisje in elkaar zat. Als zestienjarige was ze al mama, terwijl ik nog niet eens een jongen heb gekust. Hoe kan dat? Het was wel een heel avontuur om dit programma te maken. Want ja, van nature ben ik eerder introvert.”