Ilse Liebens vervangt Adriaan Van den Hoof bij Discobar Galaxie

TV “Vroeger verzorgde ik patiënten, nu zorg ik voor mensen”: deze makelaars worden gevolgd in nieuw tv-programma

Béa Vandendael uit ‘Blind gekocht’ is mogelijk de bekendste makelaar van het land, maar ze is zeker niet de enige. En dus dompelt Play4 z'n kijkers vanaf 2 juni onder in haar wereld en die van negen andere Topmakelaars, die gevolgd worden op hun werk en in hun privéleven.

1 juni