“Ik wil mensen helpen het ultieme geluk te vinden.” En dus pleegde de Japanse sekte Aum Shinrikyo een dodelijke aanslag

ShowbizzKoning in het land der blinden - letterlijk. Geliefd vaderfiguur. Maar ook het brein achter experimenten met zenuwgas. De Japanse Shoko Asahara overtuigde zijn volgelingen dat de derde wereldoorlog op handen was en schuwde het geweld niet om zijn boodschap over te brengen. Tegenstanders die verbrand werden in speciaal daarvoor gebouwde ovens, volgelingen die het bloed van hun grote leider dronken, en een dodelijke aanslag op de metro in Tokio. En dat alles met de groeten van de Dalai Lama. Dit is het verhaal van de Japanse sekte Aum Shinrikyo.