“Ik wil hem in de film”: producer ‘Pirates of the Carribean’-films hint (opnieuw) op terugkeer Johnny Depp

FilmHet afgelopen halfjaar circuleerden er geruchten dat de Amerikaanse acteur Johnny Depp (59) zijn rol als Captain Jack Sparrow zou hernemen in de zesde prent van de ‘Pirates of the Carribean’-franchise, omdat hij de smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) won. Alle beweringen werden steeds van tafel geveegd. Tot vorige week. Producer Jerry Bruckheimer (79) reageerde érg mysterieus in een interview. Maar nu doet hij er nog een schepje bovenop in een nieuw gesprek met ‘The Hollywood Reporter’. “Hij is een geweldige acteur.”

Keert Johnny Depp terug als de iconische Captain Jack Sparrow in een nieuwe ‘Pirates of the Carribean’-film of niet? Deze vraag rustte de voorbije maanden op de lippen van heel wat fans. Steeds werden nieuwe onthullingen of beweringen meteen ontkracht door onder meer zijn management. Totdat producer Jerry Bruckheimer vorige week zorgde voor een nieuw sprankeltje hoop. Hij kreeg tijdens een interview dé vraag voorgeschoteld, waarop hij reageerde met een klein mysterieus lachje. “We werken er nog aan. Er is nog niets definitief. We blijven kleine stappen ondernemen om tot een scenario te komen.”

In een nieuw interview met ‘The Hollywood Reporter’ laat hij nu nog iets meer in zijn kaarten kijken. “Ik zou hem graag in de film hebben. Hij is een vriend én een geweldige acteur. Het is jammer dat persoonlijke levens in alles wat we doen binnensluipen.” Of er effectief sprake is van een terugkeer? Daar geeft hij liever geen antwoord op. “Dat moet je aan Disney vragen. Ik kan die vraag niet beantwoorden.” Maar het gerucht ontkennen? Dat doet hij niet.

Geheim

Er is nog meer hoop voor de fans. Volgens ‘The Sun’ is Depp allang officieel terug ‘aan boord’ als Jack Sparrow. Sterker nog, hij zou volgens een nieuwe callsheet in februari een testopname hebben in het Verenigd Koninkrijk. De bron vertelde het volgende aan de Britse krant: “Johnny keert terug en begint begin februari met filmen op een uiterst geheime locatie. Alles bevindt zich in de beginfase. Hij moet eerst een testshoot doen voordat de productie volledig van start gaat.”

Zwarte lijst

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste film uit de ‘Pirates of the Carribean’-franchise in de cinemazalen verscheen. In 2021 onthulde Depp tijdens het filmfestival in San Sebastian dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van het personage “om afscheid te nemen”, maar kwam daar tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw actrice Amber Heard weer op terug. Daar vertelde hij dat hij die rol nooit meer zou hernemen. Vanwege de beruchte smaadzaak belandde de acteur echter op de ‘zwarte lijst’. Hij moest vaarwel zeggen aan zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga én ook Disney zelf liet hem vallen. Hij werd uit een mogelijke zesde prent geschrapt.

