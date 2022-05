“Ik weet waarom hij me niet in de ogen wil kijken. Omdat hij schuldig is”: hard tegen hard in kruisverhoor Amber Heard

Ze is ‘nog maar’ 37 jaar oud en dus een van de jongere advocaten in de zaak, maar toch maakt Camille Vasquez een verpletterende indruk tijdens het kruisverhoor van Amber Heard. Het gaat er dan ook bij momenten bitsig aan toe in de rechtszaal in Virginia. De advocate blijft hameren op de tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in Heards getuigenis en onderbreekt de actrice regelmatig wanneer ze te ver afdwaalt. “Met alle respect, maar dat was mijn vraag niet”, klinkt het meer dan eens. Bij momenten tot overduidelijke frustratie van Heard, die verschillende keren moet verzoeken om de vraag te herhalen.

Geen foto’s

De strenge aanpak leidt in ieder geval tot opvallende getuigenissen. Zo vertelde Heard maandagavond (onze tijd) dat Depp van haar zus Whitney leerde om cocaïne te snuiven met de applicator van een tampon en gaf ze na ruim vijf minuten discussie voor het eerst toe dat ze de zeven miljoen die ze bij haar scheiding kreeg, dan toch niet aan goede doelen gedoneerd heeft, zoals beloofd. Omdat Depp haar aanklaagde, zei ze. “Ik ben van plan om mijn beloofde bedrag nog na te komen, als deze zaak achter de rug is.” Vasquez voelt haar ook aan de tand over de reis naar Australië, waarbij Heard naar eigen zeggen snijwonden opliep aan haar armen en voeten en tot bloedens toe gepenetreerd werd door een fles. Maar daar zijn nergens foto’s van terug te vinden. Nochtans nam Heard wel foto’s van de spiegels waarop Depp met bloed en verf boodschappen had geklad. “Is dat omdat je geen duidelijke verwondingen had?” wil de advocate weten.

Quote Het essay gaat niét over Johnny Depp. Ironisch genoeg maakt hij het over zichzelf Amber Heard

Tijdens het kruisverhoor wordt in ieder geval heel wat bewijsmateriaal aangevoerd. Foto’s waarop Depp gewond lijkt aan zijn neus - “Dat is gefotoshopt”, aldus Heard -, foto’s van de actrice waarop geen zichtbare verwondingen te zien zijn, ondanks geweldsincidenten vlak daarvoor, audio-opnames waarin Depp haar vraagt om hem met rust te laten en Heard hem huilend smeekt om te blijven: “Je veroorzaakt zoveel stress dat ik ga sterven.” De advocate vergelijkt ook de uitspraken van Heard nu met de getuigenis die ze in 2016 al gaf. Zo reageert de actrice op beide momenten op een audiofragment waarin ze toegeeft Depp geslagen te hebben nadat die met een deur haar tenen had geraakt. “Ik heb hem niet geslagen, dat probeerde ik tevergeefs duidelijk te maken in die opname”, reageert Heard nu. “Ik probeerde hem weg te krijgen van de deur.” In 2016 zei ze: “Ik zei wat ik zei in die opname.” En ook: “Ik heb hem geduwd en hij noemde dat later een klap.”

Volledig scherm Johnny Depp tijdens de getuigenis van Heard © REUTERS

Grijns

In de video is te ook zien hoe Heard op een bepaald moment grijnst en met haar ogen rolt. “Vind je het grappig om je echtgenoot op het hoofd te slaan? Is het amusant om je echtgenoot tegen zijn kaak te boksen?” vraagt de advocate. “Ik lachte niet om de opname, ik lachte met wat er voor me gebeurde”, antwoordt Heard. “Ik rolde met mijn ogen omdat er voor me een hele groep advocaten zat, die met hun ogen rolden. Ik vind het niet amusant dat ik mijn echtgenoot sloeg.” Er wordt ook gepraat over het bewuste essay dat aan de basis ligt van deze hele rechtszaak. Heard houdt tijdens haar getuigenis vol dat het niét gaat over haar relatie met Depp, maar “om wat er daarna gebeurde. Het ging over iets groters dan Johnny, het ging over machtige mannen in het algemeen. Hoe er een systeem is om na hen op te ruimen wanneer ze iets verschrikkelijk doen. Het gaat niét over Johnny Depp. Ironisch genoeg maakt hij het over zichzelf.”

Quote Ik wéét dat dat is wat de agente zei: dat ze mijn ‘rode, opgezwol­len’ gezicht niet als een verwonding beschouwde. Amber Heard

Semantische discussie

Er wordt ook gediscussieerd over het gebrek aan getuigen die kunnen bevestigen dat ze Amber Heard met verwondingen hebben gezien. Heard voert aan dat ze misschien niet meer precies weten wat er gebeurd is, of dat ze hun werkgever niet voor het hoofd willen stoten. “Je weet toch wat een depositie is?” antwoordt de advocate daarop. “Wanneer je een getuigenis aflegt onder eed?” Eenzelfde semantische discussie ontstaat er wanneer Heard getuigt over de agenten die opgebeld werden na het laatste geweldincident. De vrouwelijke agente getuigde eerder al dat ze geen verwondingen had gezien bij de actrice. “Nee, ze beschóuwde dit niet als verwondingen”, zegt Heard. “Ik wéét dat dat is wat de agente zei: dat ze mijn ‘rode, opgezwollen’ gezicht niet als een verwonding beschouwde.” “Dat is handig voor jou, dat ze geen verwondingen zag”, merkt Vasquez op.

Volledig scherm Amber Heard tijdens haar getuigenis © REUTERS

En dus vraagt Vasquez: “Wie was het echte monster in deze relatie?” “Het leeft in Johnny”, houdt Heard vol. “Het is maar een deel van hem, hij is het niet helemaal. De andere helft is geweldig en prachtig, de man van wie ik houd.” Op het einde van haar betoog heeft Vasquez het ook over Tasya van Ree, de vorige partner van Heard, die ze geslagen zou hebben op het vliegveld. Dat ontkent de actrice: “Dat werd door Johnny’s team in de media gelanceerd, twee dagen nadat ik het contactverbod had gekregen. Dat is weer een voorbeeld van die lastercampagne. Ik heb Depp niet mishandeld, geen enkele partner waar ik een romantische relatie mee had.”

Quote Ik heb veel litteken­weef­sel in mijn neus. Ik heb moeite met ademen ‘s nachts en ik stel de operatie steeds maar uit. Amber Heard

‘What, if anything’

Het team van Heard krijgt daarna nog de kans om bij te sturen. Dat gaat met horten en stoten. Heard wordt verschillende keren door de rechter gevraagd om te wachten met reageren tot de tegenpartij bezwaar heeft kunnen indienen, en ook advocaat Elaine Bredehoft krijgt een opmerking van de rechter. Ze kan niet zomaar “what, if anything” aan haar vragen toevoegen om ze toelaatbaar te maken, klinkt het. Waarna Bredehoft serieus wat moeite heeft om een aanvaardbare vraag te formuleren. “Ik doe mijn best”, zucht de advocate. Ze blijft ook regelmatig doorpraten wanneer de rechter het bezwaar al heeft goedgekeurd, tot frustratie van team-Depp.

Volledig scherm Camille Vasquez omhelst Johnny Depp na de getuigenis van Amber Heard © AFP

Toch kan ze ook wat punten maken. Waarom Depp zijn ex-vrouw niet in de ogen wil kijken, bijvoorbeeld. “Ik wist waarom hij me niet in de ogen wilde kijken: hij is schuldig”, zegt Heard. “Hij wéét dat hij liegt. Ik overleefde die man en ik kan naar hem kijken.” Ook vertelt Heard dat ze veel last heeft van haar neus, die Depp volgens haar gebroken heeft. “Ik heb veel littekenweefsel in mijn neus”, klinkt het. “Ik heb moeite met ademen ‘s nachts en ik stel de operatie steeds maar uit.” Ook reageert ze op de video waarin Heard bezoek krijgt van James Franco en de acteur z’n hoofd op haar schouder legt. “Hij was mijn vriend en woonde hiernaast. Ik wilde zoveel vriendschap krijgen als ik maar kon krijgen. Nadat hij mijn gezicht had gezien, legde hij zijn hoofd op mijn schouder. Hij raakte die kant van mijn gezicht aan en reageerde op wat hij zag.” En daarmee heeft Amber Heard haar getuigenis voltooid.

