“Ik weet nu nog beter wat liefde waard is”: James Cooke maakt tv-portret van zes terminale patiënten

Zes mensen hebben van de dokter te horen gekregen dat ze dodelijk ziek zijn. Bij sommigen is een termijn op hun levensverwachting geplakt, bij anderen niet. Sommigen wachten bang en onzeker af, anderen hebben het heft in eigen handen genomen, hun handtekening staat al op de euthanasiepapieren. Alle zes hebben ze een week lang James Cooke in hun leven toegelaten. Hij volgt ze, hij praat met hen en met hun geliefden, verrast hen met attenties en vervult een laatste wens. Twee van hen leven nog, vier zijn er ondertussen al overleden. Het resultaat is een indringend portret dat Cooke in de eerste plaats voor de nabestaanden wilde maken. Daar had hij een goede reden voor.