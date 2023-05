“Ik vond mijn personage eerst vreselijk”: ‘The Masked Singer’-geheimen met de finalisten

TV Björn is na zijn deelname aan ‘Boer zkt vrouw’ nog steeds single: “Maar mijn mailbox puilt wel uit van de berichten”

Boerin Cathy (37) had méér dan een serieuze boon voor Björn (34). Dat viel hard op in ‘Boer zkt vrouw’. Des te verrassender was Cathy’s keuze om toch Kenny (30) op haar erf te houden. Een zware teleurstelling voor de Limburger, vertelt hij in ‘TV Familie’. Hoe is z'n band met Cathy nu? Vindt hij dat ze goed bij haar uitverkorene Kenny past? En is hij nog steeds single? “Toen ik dat keuzemoment terugzag op tv, kreeg ik het weer benauwd.”