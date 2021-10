“Ik voelde een felle pijnscheut, als een mes in mijn ribbenkast”: Dave Grohl deelt lief en leed in biografie ‘The Storyteller’

Een biografie over Dave Grohl (52) schrijven zonder het over Nirvana te hebben, dat is uiteraard onmogelijk. En dus gaat de muzikant in z'n nieuwe boek ‘The Storyteller' gretig in op z'n (eigenlijk best korte) periode bij de band. Van de heimwee die hem overviel in Seattle - ver van Virginia, waar hij opgroeide -, de ‘rampzalige grot' waarin hij met Kurt Cobain woonde tot de plotse muzikale doorbraak van de band. “Nirvana mocht dan van tijd tot tijd een disfunctioneel zootje zijn, maar als we onze instrumenten bespeelden en de versterkers lieten trillen, was er een haarscherpe focus. We wilden groots zijn”, klinkt het in ‘The Storyteller’.