“Ik vocht wanhopig, maar hij verkrachtte me toch”: het waargebeurde verhaal achter Hollywoodfilm ‘The Last Duel’

29 december 1386. Duizenden Fransen zijn afgezakt naar de hoofdstad om er - in het gezelschap van de jonge koning Charles VI - te genieten van wat zonder enige twijfel hét evenement van het jaar zal worden: het duel tussen ridder Jean de Carrouges en z'n rivaal Jacques Le Gris. Eén iemand is niet zo opgetogen met de gebeurtenissen. Ooggetuige Froissart merkt aan de zijkant een biddende Marguerite op, de echtgenote van Carrouges. “Ik heb nooit met haar gesproken, dus ik weet niet of ze er soms spijt van had dat ze de zaak zover gedreven had dat zij en haar echtgenoot nu in gevaar waren”, schrijft hij later in een ooggetuigenverslag. “Uiteindelijk viel er niets meer te doen dan de uitkomst afwachten."