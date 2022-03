“Ik sluit een terugkeer naar het acteren niet uit”: Amanda Bynes is straks misschien van haar bewindvoering af

CelebritiesAls alles goed gaat, is Amanda Bynes (35) dinsdagavond (onze tijd, red.) weer een vrije vrouw. De actrice stond bijna negen jaar onder bewindvoering, maar dat is “niet langer nodig”, besliste de rechter. Haar advocaat vertelt in Variety over haar toekomstplannen.

“Ik ben zo blij voor haar. Zíj is blij”, klinkt het bij advocaat David A. Esquibias, die Amanda Bynes vertegenwoordigt in de rechtbank. Dinsdagvoormiddag (bij ons ‘s avonds) krijgt de actrice definitief te horen of de bewindvoering waaronder ze staat, beëindigd zal worden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk geen enkel probleem zijn, want de bevoegde rechter liet alvast weten dat de bewindvoering “niet langer nodig” is.

Bynes staat al sinds 2013 onder bewindvoering. De actrice, die onder meer te zien was in ‘She’s the Man' en ‘What a Girl Wants’, werd tegen haar zin opgenomen in een psychiatrische instelling nadat ze een oprit in brand had proberen steken. Mama Lynn fungeert als bewindvoerder, maar zij heeft er geen problemen mee dat de bewindvoering beëindigd wordt. “Dit was altijd bedoeld als iets tijdelijks”, liet zij via haar advocaat weten. “Lynn is extreem blij en trots op Amanda.”

Parfumlijn

Wat Bynes van plan is met haar herwonnen vrijheid? “Ze wil gewoon normaal zijn als een student en als persoon. Ik weet ook dat ze uitkijkt naar wat de volgende stap zal zijn. Een van de dingen waar ze over praat is een parfumlijn, mogelijk ook een kledinglijn, terwijl ze zich op school focust. Ze is erg creatief, dus daar zoekt ze een uitlaatklep voor.”

Of ze ooit nog opnieuw zal acteren, weet Esquibias niet. “Ik heb haar niet horen praten over een terugkeer naar het acteren, maar ik zou het ook niet uitsluiten. Ze heeft nog een heel nieuw leven voor haar liggen en ze is zo jong. Ze was een geweldige actrice. Ik ben er zeker van dat veel mensen haar graag zouden zien terugkeren naar de acteerwereld.”

