“Ik moest me keihard inhouden om niet te wenen”: De familie Gooris blikt terug op 2021

James Franco moet getuigen tijdens proces Johnny Depp en Amber Heard

Acteur James Franco (43) is gedagvaard als getuige in het proces tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (35). Depp klaagt zijn ex-vrouw aan wegens laster, gezien zij hem publiekelijk beschuldigt van huiselijk geweld. Franco ging kort na één van de vermeende gewelddadige voorvallen op bezoek bij Amber, en moet nu onder eed komen uitleggen of hij blauwe plekken heeft gezien in haar gezicht.

10:46