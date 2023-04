“Ik legde de nepborsten van Foxy Lady in de frisdrank-koelkast”: ‘The Masked Singer’ geheimen met Danira Boukhriss

TV RECENSIE. ‘Sihame’: “Een beklemmend en bloederig relaas, met ‘Roomies’-revelatie Ahlaam Teghadoui­ni in de hoofdrol”

Het verpletterende succes van de Nederlandse misdaadserie ‘Mocro Maffia’ heeft bij hoofdrolspeler en scenarioschrijver Achmed Akkabi een lampje doen branden. Wat als hij zijn bekendheid nu eens zou gebruiken om een verhaal met een uitgesproken vrouwelijk oogpunt te vertellen? En wat als hij zijn populariteit bij jonge viriele mannen nu eens zou aanwenden om een hyperactueel maatschappelijk probleem de wereld uit te helpen? ‘Sihame’, te bekijken op Streamz, is het dreunende resultaat. Een rauwe wraakthriller die geen doekjes windt om de terreur van exposing en de verwoestende gevolgen van online shaming. Of deze reeks ook realistisch genoeg is om een reëel geweten te schoppen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.