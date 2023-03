“Ik kan je verzekeren dat er nog écht veel mindfucks komen”: dit is de mysterieuze elfde kandidaat uit ‘Bestemming X’

TV Emotionele BV’s in ‘Over de oceaan’ na eerste telefoon­tjes met thuisfront: “Het was een huilfes­tijn”

Het is zover. De zeilers in ‘Over de oceaan’ naderen na 21 dagen Saint Lucia. Tijdens hun oversteek waren ze volledig afgesloten van de buitenwereld, maar wanneer er eindelijk ‘land in zicht’ is, ontdekken ze dat ze terug bereik hebben op hun telefoons. De BV’s grijpen deze kans om naar hun geliefden te bellen. “Het was zo plezant, maar ik heb je ook zo hard gemist", aldus een emotionele Gert Verheyen. Élodie Ouédraogo belt al snel haar zoontje Remus op. “Is Sinterklaas langsgekomen? Een step?” Volgens Jonas Geirnaert leek de Polygala ‘net een callcenter’.