“Ik kan hier niet meer anoniem over straat lopen”: waarom onze noorderburen zo gecharmeerd zijn van onze tv-vedetten

TV Seizoensfi­na­le van ‘Lisa’ eindigt met ijskoude douche

1 juli En ze leefden nog lang en gelukkig? Not! De seizoensfinale van ‘Lisa’ is donderdag niet geëindigd als een sprookje, maar met een ijskoude douche. Lisa ontdekte in de slotaflevering van het eerste seizoen dat haar droomprins Jonas overhaast getrouwd is met haar eeuwige rivale, Katja. En dat terwijl het er lange tijd naar uitzag, dat die hatelijke halfzus voorgoed uit haar leven zou verdwijnen. De zussenoorlog is dus nog niet voorbij.