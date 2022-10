“Ik huilde drie weken aan een stuk”: Kylie Jenner had last van ‘babyblues’

CelebritiesIn februari verwelkomden Kylie Jenner (25) en haar vriend Travis Scott (31) hun tweede kind, een zoon. In juni liet ze zich eerder ontvallen dat ze last heeft van ‘ babyblues ’. Maar in een nieuwe aflevering van ‘The Kardashians’ gaat ze hier nog dieper op in. “Het is heel moeilijk geweest", klinkt het emotioneel.

Het jongste telg van de Kardashian clan is in februari voor de tweede keer moeder geworden. In 2018 beviel ze al van dochtertje Stormi. Vier jaar later mag Stormi zich grote zus noemen, want ze kreeg er een broertje met de naam Wolf bij. Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott besloten al snel dat de naam niet goed aanvoelde. “De naam paste niet bij hem”, verklaarde ze. Voorlopig hebben ze nog niet bekendgemaakt wat de nieuwe naam van hun zoontje geworden is.

Aan haar zus Kendall Jenner biecht ze in een nieuwe aflevering van ‘The Kardashians’ op dat ze erg in de knoop lag met zichzelf sinds de bevalling. “Het is heel moeilijk geweest. Ik heb de eerste drie weken non-stop gehuild. Elke dag tot het punt waarop ik in bed zou liggen en mijn hoofd gewoon zoveel pijn deed. Het zijn de ‘babyblues’ en dan verdwijnt het weer. Ik had het ook met Stormi.” Ze vervolgde: “Ik huil niet meer elke dag, dus dat is geweldig. Ik heb geen slechte dagen met mijn lichaam, maar ik heb wel mentaal slechte dagen.”

Knie-en rugpijn

Afgelopen juni deelde ze eerder al openhartig haar verhaal op Instagram. Ze verklaarde het “erg pittig” te hebben. “Vier maanden geleden ben ik bevallen, maar ik kamp met een enorme pijn in mijn rug en knieën”, vertelde ze. “Het beperkt me enorm in het sporten, maar ik weet dat alles weer goed komt. Mijn lichaam zal terug sterker worden.” Jenner maakte afgelopen maart al bekend dat ze het mentaal erg zwaar had sinds de bevalling. “Het is fysiek, mentaal én spiritueel erg zwaar om door te maken. Ik worstel ook met uitdagingen, net zoals andere moeders.” Ze liet ook weten dat het oké is als je je niet zo goed voelt. “We moeten ons niet zo’n druk opleggen. We kunnen dit”, klonk het toen.

