“Ik hoop dat haar rottend lijk vergaat”: Johnny Depp stuurde alarmerend sms’je naar jeugdvriend

Isaac Baruch wordt emotioneel tijdens zijn getuigenis:

Ze kennen elkaar al jaren en woonden zelfs een tijdlang naast elkaar. Gratis zelfs, want Isaac Baruch hoefde geen huur te betalen aan z'n goede vriend Johnny Depp. In die tijd leerde hij ook Amber Heard, de toenmalige vrouw van Depp, goed kennen. De kunstenaar was dan ook goed geplaatst om in de rechtszaak die z’n vriend aanspande tegen z’n ex-vrouw te komen getuigen over eventueel geweld. Dat had hij nooit gezien, vertelde Baruch tijdens een geanimeerd betoog. “Ik heb hem nooit gewelddadig gezien”, klonk het. “Niet sinds we tieners waren.” Naar eigen zeggen zag hij ook nooit sporen van geweld op het gezicht van Amber Heard, zelfs niet op de dag na 21 mei, waarop Depp volgens de tegenpartij zijn ex zwaar mishandeld zou hebben. “Maar misschien overschaduwt haar schoonheid elk spoor”, grapte Baruch, wat hem een glimlach van Amber Heard opleverde.

Al werd er wat minder gelachen toen Baruch vertelde over het moment waarop hij het appartement van Depp moest verlaten. De acteur zou hem dan een paar sms’jes hebben gestuurd, waarin hij schreef dat het “de schuld van die teef” was dat “het fucking coole leven dat we een tijdje hadden geruïneerd is”. In een ander berichtje schreef Depp dat hij hoopte dat “haar rottende lijk lag te vergaan in de koffer” van een auto. “Ja, ik zie dat hier staan, dus dan is het zo”, gaf Baruch toe.

Volledig scherm Isaac Baruch pinkte een traantje weg tijdens zijn getuigenis. © AP

Emotioneel moment

Baruch zorgde tijdens zijn getuigenis ook voor een emotioneel moment toen hem gevraagd werd of hij kwaad was op Amber Heard. “Over al die neppe foto’s die gemaakt zijn en in de tabloids verschenen, en over dat foutieve verhaal?” antwoordde hij. “En over de manier waarop ze iemand valselijk beschuldigt van huiselijk geweld zodat ze hem kan afpersen en blackmailen? Ja, dat frustreerde me, verwarde me, maakte me boos. Ja.”

Of hij nu nog kwaad was op Heard? “Het is zes jaar geleden ... Ben ik nog steeds kwaad? Ik ben moe en ik wil dat dit stopt. Ik wil dat ze allebei tijd nemen om te genezen. Zoveel mensen zijn geraakt door die kwaadaardige leugen die ze begon, en die de wereld rondging”, klonk het in tranen. “Ik ben op niemand kwaad. Ik wil het beste voor haar, ik wil dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en verder gaat met haar leven. De familie van Johnny is hier kapot van en dat is gewoon niet eerlijk ... Het is niet juist wat ze deed.”

BEKIJK OOK: Johnny Depp en Amber Heard tegenover elkaar in de rechtbank

LEES OOK: