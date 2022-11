“Ik heb veel aan de Smurfen te danken, maar tegelijk zijn die blauwe mannetjes met mij aan de haal gegaan": 15 jaar geleden interviewde Marnix Peeters Vader Abraham

ShowbizzDe muziekwereld is in rouw, want Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is niet meer. De Nederlandse zanger werd 87 en is op vrijdag 11 november in stilte begraven. Vijftien jaar geleden, in mei 2007, had Marnix Peeters voor Het Laatste Nieuws nog een lang gesprek met de artiest. In de zomer van dat jaar was Kartner de muzikale vedette van de Zomershow in het Casino van Blankenberge.