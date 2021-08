“Ik heb niet altijd een prioriteit van mezelf gemaakt”: Beyoncé over de tol van jarenlang diëten, slapeloosheid en slijtage van de spieren

CelebritiesVolgende maand mag Beyoncé 40 kaarsjes uitblazen. De perfecte gelegenheid voor een uitgebreid interview met Harper’s Bazaar. Daarin vertelt de zangeres onder meer over de kritiek op haar gewicht die ze te verwerken kreeg, over de gevolgen van een jarenlange carrière op haar fysieke en mentale gezondheid en over nieuwe muziek. “Ik zit al anderhalf jaar in de studio.”

Een carrière als die van Beyoncé, daar kunnen veel muzikanten nog een puntje aan zuigen. Maar het succes betekent niet dat de zangeres niet met tegenslagen te maken heeft gekregen. Zo vertelt ze in een interview met Harper’s Bazaar: “Ik herinner me nog het moment waarop ik kritiek begon te horen omdat ik wat was bijgekomen. Ik was toen negentien. Ik paste niet in de sample kleding. Ik voelde me wat onzeker door die commentaren. Maar ik werd op een dag wakker en weigerde om nog medelijden met mezelf te hebben. Daarom schreef ik ‘Bootylicious’.”

Leren luisteren

En ze vervolgt: “In het verleden heb ik veel te veel tijd gespendeerd aan diëten. Ik was in de foute veronderstelling dat voor mezelf zorgen betekende dat ik moest sporten en me te zeer bewust moest zijn van mijn lichaam. Maar nu focus ik me op andere dingen: op m’n gezondheid, op hoe ik me ‘s morgens voel wanneer ik wakker word, op het aantal keer dat ik lach, op waarmee ik m’n lichaam en m’n geest voed.” En dat bevalt de zangeres wel: “Je lichaam vertelt je alles wat je moet weten, maar ik moest leren om te luisteren. Het is een heel proces om je gewoonten te veranderen en om verder te kijken dan die zak chips."

Mentale en fysieke druk

Dat ze én moeder én een succesvolle vrouw in de muziekindustrie is, zorgt voor extra veel druk, vertelt Beyoncé verder. “Ik besefte niet hoeveel dat woog op mijn mentale en fysieke gezondheid", zegt ze. “Ik heb niet altijd een prioriteit van mezelf gemaakt. Ik heb zelf veel last gehad van slapeloosheid, omdat ik meer dan de helft van m'n leven getourd heb. Jarenlang dansen in hoge hakken heeft voor slijtage van m’n spieren gezorgd. Mijn haar en m'n huid hebben ook veel stress moeten doorstaan door alle sprays, kleuringen, de hitte van de krultang en het dragen van zware make-up terwijl ik aan het zweten was op het podium. Ik heb heel veel geheimen en technieken om er elk show op m'n best uit te zien. Maar ik weet ook dat ik voor mezelf moet zorgen en naar m'n lichaam moet luisteren om het beste van mezelf te kúnnen geven.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Beyoncé in 2017 op de Grammy Awards © AFP

Tegenwoordig gaat het fysiek wel beter met de zangeres, zegt ze. Zo heeft ze CBD (een niet-psychoactieve stof die voorkomt in de cannabisplant, red.) ontdekt, die haar helpt met stramme spieren en slapeloze nachten. En ook honing blijkt een succesproduct. Beyoncé verklapt dat ze op haar dak bijenkorven liet installeren, zodat ze zelf de honing kan produceren.

Nieuwe muziek

Maar de belangrijkste vraag van het interview was uiteraard of er nieuwe muziek van Beyoncé aankomt. En het antwoord daarop is ‘ja’. “Ik denk dat we na alle isolatie en het onrecht van het afgelopen jaar klaar zijn om te ontsnappen, om te reizen, om lief te hebben en opnieuw te kunnen lachen. Ik voel dat er een renaissance, een wedergeboorte, aankomt en ik wil daar deel van uitmaken. Ik zit al anderhalf jaar in de studio. Soms duurt het een jaar voor me om door alle duizenden klanken te zoeken om het juiste geluid te vinden. Eén refrein kan bestaan uit wel 200 op elkaar gestapelde harmonieën. En toch voel ik nergens zoveel liefde, passie en genezing als in de opnamestudio. Na 31 jaar voelt het nog steeds even opwindend als toen ik negen jaar oud was. Dus ja, er komt muziek aan!”

LEES OOK: