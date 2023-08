"Ik heb mij nooit laten vastzetten door een vast contract bij Studio 100": Walter De Donder maakt eerste uitstap naar VTM

BV KIJK. Carmen en Boma uit ‘FC De Kampioenen’ dollen in backstage van Rijvers Festival: “Hoezo, hier is geen Boma-worst?”

Op het Rijvers Festival in Zomergem kropen Loes Van den Heuvel en Marijn Devalck opnieuw heel even in de huid van hun personages in ‘FC De Kampioenen’: de excentrieke kuisvrouw Carmen Waterslaeghers en worstenverkoper Balthazar Boma.